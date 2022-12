Con el tiempo, la organización canadiense sin fines de lucro Adbusters se unió al ‘Día de no comprar nada’, que desde 1997 se conmemora durante el viernes posterior al Thanksgiving como una ocasión para evitar que las personas realicen compras excesivas de las que después podrían arrepentirse.

El ‘Buy Nothing Day’ o ‘Día de no comprar nada’ tuvo su origen en Vancouver, Canadá; fue en septiembre de 1992 cuando el artista Ted Dave propuso un día para que la sociedad reflexionara acerca del consumismo, y cómo este afecta tanto a sus finanzas como a su estilo de vida.

Para otras, las compras excesivas de la temporada representan un riesgo de caer en el consumismo, al destinar dinero en artículos que las personas no necesitan con urgencia y que únicamente resultan atractivos producto de la mercadotecnia asociada a las fiestas. Por eso, desde 1992 se celebra el ‘Día de no comprar nada’, una ocasión para reflexionar acerca de los comportamientos de los usuarios con respecto a las compras navideñas ¡Conoce todos los detalles!

Conoce todo acerca del ‘Buy Nothing Day’ y cómo puedes participar en él

En un intento por evitar el consumismo, desde hace más de 30 años se celebra el ‘Día de no comprar nada’

En sus inicios, el ‘Día de no comprar nada’ fue promovido en la televisión, pero pronto las cadenas más importantes comenzaron a censurar los esfuerzos por evitar el consumismo; sin embargo, esto no impidió que la protesta se extendiera a países como Estados Unidos, Francia, Japón, Reino Unido, Noruega y Finlandia, entre otros.

A pesar de que este día se celebra desde hace ya 30 años, la realidad es que el ‘Buy Nothing Day es una festividad considerada ‘menor’, pues usualmente es conmemorada por grupos de protesta durante los días de descuentos posteriores al ‘Thanksgiving’, como el Black Friday y el Cyber Monday.

Cero compras en Buy Nothing Christmas

Antes del ‘Buy Nothing Day’ o ‘Día de no comprar nada’, se tienen registros del ‘Buy Nothing Christmas’, una día de protesta que inició en 1968, cuando Ellie Clark y su familia decidieron hablar en contra de toda la mercadotecnia que rodea a las celebraciones navideñas.

Tuvieron que pasar más de 30 años para que el ‘Buy Nothing Christmas’ se hiciera oficial, cuando en 2001 la comunidad menonita se dio a la tarea de dar a conocer este movimiento, una hazaña que ha permitido hablar con más apertura acerca de los hábitos consumistas de la población mundial.