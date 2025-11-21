Día Mundial del Sida: un llamado urgente a proteger derechos y salvar vidas!

Día Mundial del Sida

Crisis global de financiación

Derechos clave en riesgo

El Día Mundial del Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, no es solo una conmemoración, sino un recordatorio global de que la lucha contra el VIH sigue siendo una prioridad urgente.

Los organismos internacionales coinciden en que el mundo tiene la capacidad de poner fin al sida como amenaza para la salud pública antes de 2030, pero solo si se garantiza la protección de los derechos humanos, se fortalece la financiación y se escucha a las comunidades más afectadas.

En un momento marcado por retrocesos, desigualdades y crisis de recursos, esta fecha invita a renovar compromisos y reconocer que aún hay vidas en riesgo si no se actúa con decisión.

Día Mundial del Sida: importancia, reflexión y acción global

1. Un día para recordar y actuar

El 1 de diciembre el mundo se une para conmemorar el Día Mundial del Sida, un espacio para apoyar a quienes viven con VIH y honrar a quienes fallecieron por causas relacionadas con el sida.

Naciones Unidas recuerda que proteger los derechos humanos es la clave para terminar con la epidemia.

Con las comunidades al frente y políticas centradas en la dignidad humana, aún es posible alcanzar la meta de 2030.