4. Recicla, reduce y reusa

¿Te preocupa la cantidad de desperdicios que generas al año? Siempre es un buen momento para hacer una pausa, mirar a tu alrededor y detectar cuáles son las áreas de oportunidad: ¿Utilizas demasiados recipientes no renovables?, ¿desperdicias mucha agua al lavar los trastes o al bañarte?, ¿tienes objetos en casa que ya no cumplen una función pero que no te has decidido a regalar?

Puedes empezar con hacer una limpieza de closet y hacer una reducción de todas las piezas que ya no utilizas: selecciona cuáles puedes regalar y cuáles podrían servirte para reciclar, utilizándolas como trapos de limpieza, por ejemplo. Si tienes un mueble que está en mal estado y no tiene compostura, considera la posibilidad de darle un nuevo propósito a sus piezas ¡te sorprenderás con las posibilidades que tienes de reciclar en casa!