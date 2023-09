23 de Septiembre, Día Internacional de la Bisexualidad

Día Internacional de la Bisexualidad: Origen y Significado

Lucha contra prejuicios y marginación

Bifobia y sus efectos devastadores

Estamos a unas horas de que se celebre, este 23 de septiembre, el Día Internacional de la Bisexualidad, llamado también Día de la Visibilidad Bisexual.

Fue en los primeros años de la década de los noventa que, en Estados Unidos, se establecieron varias organizaciones de activistas bisexuales.

Pasaron varios años, hasta 1999, que se acordó en una conferencia anual que habría un Día Internacional de la Bisexualidad.

Los activistas bisexuales, originarios de Estados Unidos, Gigi Raven Wilbur, Wendy Curry y Michael Page fueron parte importante de todo esto.

¿Por qué se eligió el 23 de septiembre?

Una de las dudas que muchas personas tienen es el motivo por el que el Día Internacional de la Bisexualidad se celebra cada 23 de septiembre.

La respuesta a esta pregunta tiene que ver con el famoso cantante británico Freedie Mercury, vocalista de la banda de rock Queen.

El intérprete de temas como Crazy little thing called love, Bohemian rhapsody y We will rock you, abiertamente gay, nació en este mes, el día 5.

Por su parte, la activista Gigi Raven Wilbur nació precisamente un 23 de septiembre, por lo que no fue difícil elegir esta fecha. Ella, Michael y Wendy amaban a Freddie.