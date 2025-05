DHS pide $45 mil millones para muro pese a fuerte caída en cruces ilegales

Pese a una histórica caída en los cruces ilegales por la frontera sur de EE.UU., el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitó al Congreso un presupuesto de $45.600 millones.

Esto para ampliar el muro fronterizo.

La propuesta ha generado críticas dentro del propio Partido Republicano, especialmente en el Senado, por su alto costo y escasa justificación técnica.

Así lo informó EFE.

Illegal border crossings have plunged. DHS still says it needs billions to build a wall. https://t.co/xUBiE1Kvym

— USA TODAY (@USATODAY) May 24, 2025