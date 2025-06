Departamento de Seguridad Nacional lanza comunicado sobre la situación actual de Mario Guevara

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que el periodista salvadoreño Mario Guevara se encuentra bajo custodia de ICE y en proceso de deportación, luego de haber sido arrestado por la policía del condado de DeKalb durante una protesta el pasado 14 de junio en Georgia.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial en X (antes Twitter), el DHS aclaró que las versiones que vinculan su detención con su labor como periodista son “completamente falsas”.

Según la agencia, Guevara fue arrestado por “obstrucción deliberada” tras negarse a cumplir órdenes de salir de la vía pública.

Posteriormente, fue entregado a ICE debido a una orden de detención migratoria.

FALSE. Accusations that Mario Guevara was arrested by ICE because he is a journalist are completely untrue.

Mario Guevera was arrested by Dekalb County, Georgia police for willful obstruction after he refused to comply with local police orders to move out of the middle of the… pic.twitter.com/xolCZrys93

— Homeland Security (@DHSgov) June 20, 2025