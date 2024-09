DeWayne confiesa intentar matar a su esposa enferma de cáncer.

Un hombre de 46 años fue condenado a 15 años de prisión por intentar matar a su esposa, quien estaba en cuidados paliativos debido a un cáncer terminal.

Así lo reportó el portal de LAW & CRIME en su sitio web.

DeWayne McCulla admitió haber colocado sus manos alrededor del cuello de su esposa, Arenda Lee McCulla, con la intención de acelerar su muerte.

Arenda McCulla, de 47 años, había sido diagnosticada con cáncer de mama en 2020 y su condición empeoró significativamente en los meses siguientes.

Su esposo, DeWayne McCulla, tomó la trágica decisión de intentar acabar con su sufrimiento.

