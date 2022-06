¿Golpeada por su propio hijo?

Aparentemente, el tratamiento que toma el hijo de Lolita Ayala no le ha servido, pues él se niega a continuarlo por lo que sus emociones están disparadas a la menor provocación, incluso se ha dicho que llegó a violentarla pero no se sabe si físicamente, lo que la tiene muy mal y preocupada, aunque el joven no lo hace a propósito, pues es producto de no poder controlar su ansiedad.

Las oraciones para la periodista no pararon: “Dios la ayude y la bendice porque es una gran mujer, extraordinario ser humano y no merece sufrir así!!! Mis bendiciones para ella”, “Mucha fuerza y salud para afrontarla”, “Qué triste es darse cuenta que ponerse la camiseta de una empresa no te garantiza nada. Cuántas personas como está hermosa SEÑORA, están pasando momentos críticos por falta de trabajo, que tristeza. Dios la cubra con su preciosísima sangre, la llene de salud a ella y a su hijo y muchas bendiciones”, “Qué lamentable”, “Muchas bendiciones”, “Dios la proteja”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO EXPUESTO EN LA REVISTA SOBRE LOLITA AYALA.