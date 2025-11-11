Deuda familiar rompe récords en EE.UU. ¿Cómo controlar gastos y evitar que crezca?

La deuda familiar alcanzó un nuevo récord, según la Reserva Federal.

El aumento preocupa por el impacto en los hogares de bajos ingresos.

Aprender a controlar gastos y evitar deuda es clave en tiempos de inflación.

El Banco de la Reserva Federal de Nueva York informó que la deuda familiar en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en el tercer trimestre de 2025.

La suma total, superior a los 18 billones de dólares, refleja un aumento histórico impulsado por el uso de tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos estudiantiles.

Para millones de familias, mantener las cuentas al día se ha convertido en un desafío constante.

La deuda familiar alcanza su nivel más alto en una década

Durante el tercer trimestre, el 3% de los saldos pendientes se consideraron gravemente morosos (más de 90 días de atraso), el mayor aumento desde 2014.

El informe revela que las personas entre 18 y 29 años son las más afectadas, con un retraso en los pagos del 5%, el doble que hace un año.

Los hogares estadounidenses deben actualmente:

13,07 billones de dólares en hipotecas

1,66 billones en préstamos para autos

1,65 billones en deuda estudiantil

1,23 billones en tarjetas de crédito

Los investigadores advierten que, aunque la mayoría de los préstamos se mantienen estables, las señales de estrés financiero aumentan. La brecha entre quienes pueden pagar sin dificultad y quienes luchan por hacerlo sigue ampliándose.