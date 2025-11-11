Deuda familiar rompe récords en EE.UU. ¿Cómo controlar gastos y evitar que crezca?
Publicado el 11/11/2025 a las 16:02
- La deuda familiar alcanzó un nuevo récord, según la Reserva Federal.
- El aumento preocupa por el impacto en los hogares de bajos ingresos.
- Aprender a controlar gastos y evitar deuda es clave en tiempos de inflación.
El Banco de la Reserva Federal de Nueva York informó que la deuda familiar en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en el tercer trimestre de 2025.
La suma total, superior a los 18 billones de dólares, refleja un aumento histórico impulsado por el uso de tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos estudiantiles.
Para millones de familias, mantener las cuentas al día se ha convertido en un desafío constante.
La deuda familiar alcanza su nivel más alto en una década
Durante el tercer trimestre, el 3% de los saldos pendientes se consideraron gravemente morosos (más de 90 días de atraso), el mayor aumento desde 2014.
El informe revela que las personas entre 18 y 29 años son las más afectadas, con un retraso en los pagos del 5%, el doble que hace un año.
Los hogares estadounidenses deben actualmente:
- 13,07 billones de dólares en hipotecas
- 1,66 billones en préstamos para autos
- 1,65 billones en deuda estudiantil
- 1,23 billones en tarjetas de crédito
Los investigadores advierten que, aunque la mayoría de los préstamos se mantienen estables, las señales de estrés financiero aumentan. La brecha entre quienes pueden pagar sin dificultad y quienes luchan por hacerlo sigue ampliándose.
¿Por qué crece la deuda familiar entre los hogares latinos?
La comunidad latina se ha visto especialmente afectada por el aumento del costo de vida y los créditos más caros.
Muchos hogares hispanos dependen del crédito para cubrir gastos básicos como vivienda, transporte o atención médica.
- El fenómeno ha creado una “economía en forma de K”, donde los hogares con mayores ingresos siguen acumulando riqueza mientras los de ingresos bajos enfrentan más deuda.
De hecho, el 10% de las familias con mayores ingresos concentra casi la mitad del gasto total de los consumidores.
Para los latinos, esta situación es más complicada: el acceso limitado al crédito, los salarios bajos y la falta de educación financiera amplifican los riesgos del endeudamiento.
Cómo controlar gastos y evitar deuda en tiempos de inflación
Con la inflación aún presionando los precios, mantener la estabilidad financiera requiere planificación.
Algunos consejos prácticos para controlar gastos y evitar deuda:
- Conoce tus números: Registra ingresos y gastos mensualmente. Esto te permitirá detectar fugas de dinero.
- Prioriza lo esencial: Da prioridad a vivienda, comida, transporte y salud antes de cualquier gasto adicional.
- Evita pagar solo el mínimo: En tarjetas de crédito, hacerlo aumenta los intereses y prolonga la deuda.
- Negocia tasas y plazos: Si tienes problemas para pagar, contacta a tu banco antes de caer en mora.
- Crea un fondo de emergencia: Ahorra aunque sea poco; un fondo te evita recurrir al crédito.
- Reduce gastos pequeños: Cambiar marcas, cancelar suscripciones y cocinar en casa puede ayudarte más de lo que parece.
- Evita nuevas deudas: Si el presupuesto está ajustado, evita financiar compras innecesarias.
Qué sigue
La Reserva Federal anticipa que los niveles de deuda seguirán altos mientras las tasas de interés se mantengan elevadas.
- La clave será fortalecer la educación financiera y fomentar el ahorro desde los hogares.
Dominar el arte de controlar gastos y evitar deuda no solo protege el presente, sino que construye un futuro más estable para las familias latinas.