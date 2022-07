Deuda estudiantil Estados Unidos. Hace más de una década, cuando Melissa Martinez solicitó que su préstamo fuera eliminado, el Departamento de Educación de los Estados Unidos le dijo que no era candidata , de acuerdo a información que ha publicado la agencia de noticias de AP y el portal de Independent .

Deuda estudiantil Estados Unidos: ¿PORQUÉ OCURREN LAS CONDONACIONES?

La mayoría de las condonaciones han ocurrido desde el año pasado, cuando el gobierno cambió las reglas estrictas del programa. Anteriormente, el programa había rechazado a más del 90% de los solicitantes, los cuales incluyen a personal de escuelas, gobierno y organizaciones sin fines de lucro, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Educación de 2019.

Un representante del Departamento de Educación dijo el miércoles que anteriormente la mayoría de prestamistas eran rechazados para el programa porque su trabajo no cumplÍa con los requisitos, las fechas de inicio en los empleos no eran congruentes con las fechas en las que se sacaron los préstamos estudiantiles o algunos solicitantes no tenían préstamos directos. Archivado como: Deuda estudiantil Estados Unidos