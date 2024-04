Detienen al influencer Rodolfo ‘Fofo’ Márquez tras golpear a una mujer en vía pública

«Entonces al entrar, el espejo se volteó. No se cayó ni nada, yo sabía que no era tan grave», confesó la mujer que fue golpeada por el sujeto.

¡No dudó en golpearla!

«No, no. El chavo creyó que yo no iba a pagarle, que me iba a ir. Le dije ‘Déjame sacar mis papeles’. Y me dijo: ¿Si me vas a pagar? Pero vio la camioneta y ahí comenzó a patearme», relató.

En el siguiente clip -que fue tomado por testigos- se observó como el sujeto, quien vestía un short rojo y sudadera beige, comenzó a pelearse con dos hombres que intentaron defender a la mujer.

Este sujeto aprovechó para salir corriendo y pedirle a la mujer que le acompañaba que se arrancara el automóvil, huyendo del lugar.

Las imágenes rápidamente llegaron a las autoridades mexicanas, quienes comenzaron a hacer una búsqueda para dar con el responsable de dicho delito.