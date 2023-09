Detienen a una persona por amenazas a Peso Pluma

«Necesitamos que sigas representando a México, no vayas a Tijuana», «Te suplicamos que no vayas a asistir a Tijuana», decían sus fans.

«No vayas a Tijuana, bro», «No vale la pena. Si te quieren ver irán a otros estados. No te presentes», «Por el amor de Dios no vayas a Tijuana», le comentaron.

Emiten declaraciones

El fiscal regional Edgar Mendoza dijo a la prensa que esa dependencia inició una investigación por el caso por las amenazas.

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, decidirá según las conclusiones de los investigadores si se permite el concierto de Guadalajara.

Caballero indicó que se desconoce si las pancartas fueron colocadas por miembros del crimen organizado por alguno de los temas musicales.

De acuerdo con The Associated Press, pudo ser hecha por algún ciudadano al que no le gusta la música de Peso Pluma.