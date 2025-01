Policía detiene a presuntos traficantes con 26 migrantes chinos

La Policía de Coral Gables detuvo este martes a dos presuntos traficantes de personas tras descubrir a 26 migrantes chinos en el interior de dos furgonetas.

El hallazgo ocurrió tras una alerta recibida a través del teléfono de emergencia 911.

De acuerdo con la sargento Michelle Christensen, portavoz de la Policía de Coral Gables, los detenidos transportaban a los migrantes hacia un destino desconocido.

Las autoridades no han revelado más detalles sobre el paradero final del grupo ni sobre la organización responsable del traslado ilegal.

🚨BREAKING: MIAMI — two vans packed with 40 illegal Chinese nationals were apprehended and taken into custody about an hour ago in Coral Gables, FL – about 5 miles west of the Port of Miami. #ICE pic.twitter.com/Sqt7GMu9iD

— The Rubber Duck ™ (@TheRubberDuck79) January 28, 2025