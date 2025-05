Detienen a Pedro Moreno, estrella de telenovelas, en Florida

El actor y modelo cubano Pedro Moreno fue arrestado la madrugada de este jueves 15 de mayo en el sur de Florida, acusado de “robo con violencia” en un caso vinculado a violencia doméstica.

Moreno permanece recluido en el centro correccional Turner Guilford Knight, en Miami.

Pedro Moreno es conocido por su trayectoria en telenovelas de gran audiencia en América Latina y Estados Unidos.

La acusación en su contra ha generado impacto entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento hispano.

