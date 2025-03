Detienen a pareja por secuestrar y matar a una menor en Florida.

Una adolescente de 16 años en Florida fue presuntamente secuestrada, asesinada y desmembrada por una pareja tras conocer a un hombre a través de redes sociales.

Según informaron las autoridades.

Steven Gress, de 35 años, fue arrestado y enfrenta cargos de secuestro de Miranda Corsette en St. Petersburg, Florida.

Su pareja, Michelle Brandes, de 37 años, se entregó a la policía el sábado por la mañana. Ambos han sido acusados de asesinato en primer grado por la muerte de Corsette.

MISSING TEEN KILLED: St. Petersburg police have charged Steven Gress, with first-degree murder for the death and dismemberment of 16-year-old Miranda Corsette. His partner, Michelle Brandes, is wanted for questioning. Read more: https://t.co/Wa6W2HWHq5 pic.twitter.com/lRDfAALLxo

— WFLA NEWS (@WFLA) March 7, 2025