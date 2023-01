Detienen a mujer hispana por robo en Walmart de Lilburn, Georgia

Detienen a mujer hispana por robo en Walmart

Una mujer hispana fue detenida la noche del viernes en la ciudad de Lilburn en Georgia por el robo de artículos en la tienda Walmart, perteneciente a la gran cadena estadounidense. Se identifico a la mujer como María Candelaria Berrios, de 65 años de edad a la que se le atribuyeron dos cargos tras su detención.

La mujer identificada como salvadoreña, fue detenida con el cargo de ‘Theft by shoplifting’, es decir hurto y ‘Contributing to the delinquency of minor’ ya que María se encontraba en compañía de su nieto y la policía señaló que las acciones de la mujer le habrían dado un mal ejemplo al menor presente, según informó nuestro reportero Mario Guevara.

María, quien sería detenida por las autoridades de Georgia, actualmente se encuentra dentro de la cárcel del condado de Gwinett. La mujer se encuentra a la espera de poder pagar la fianza impuesta para su liberación que es de 1700 dólares. El monto ha pagar es 15 veces mayor a los que presuntamente estaría sustrayendo del establecimiento.

Se desconoce cuales eran los productos que María Candelaria intentó sustraer del establecimiento local. Sin embargo al ser descubierta fue llevada por las autoridades quienes le atribuirían los cargos de hurto y el influir en un menor sobre actos delictivos. Archivado como: mujer hispana robo walmart.