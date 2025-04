Detienen a mujer de Simi Valley tras tirar al suelo a una vendedora ambulante embarazada

El video, ampliamente difundido en redes sociales, ha sido clave para generar presión pública y evidenciar la violencia que enfrentan los vendedores ambulantes en Estados Unidos.

«Este no fue un incidente aislado», declaró uno de los abogados de derechos civiles que representa a Mary en una conferencia de prensa realizada el viernes.

«Esta fue una agresión alimentada por el odio, por el prejuicio, y no vamos a quedarnos callados», añadió.

Según los abogados, no era la primera vez que Sánchez confrontaba a Mary, pero sí fue la primera ocasión en que hubo contacto físico.

Julie Christine Sanchez, 56, of Simi Valley, assaulted a pregnant street vendor.

In the video, the woman says «get out of my neighborhood» and «speak English» before ramming the cart into the street vendor.https://t.co/i4varruERf pic.twitter.com/EtNFmQL4OA

