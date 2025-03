Detienen a migrante con permiso de trabajo en EE.UU.

Alberto Lovo Rojas, un nicaragüense que huyó de su país por persecución política y contaba con un permiso de trabajo en Estados Unidos, fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en circunstancias que su esposa ha calificado de irregulares.

El caso, revelado por Telemundo, ha generado indignación en la comunidad migrante, pues Lovo no tenía antecedentes criminales y había cumplido con los requisitos impuestos por las autoridades migratorias.

Sin embargo, ICE lo detuvo cuando salía de una barbería en Washington.

«Me llamó a la hora y me dijo ‘me agarró ICE’ y es una imagen que no puedo sacar de la mente», relató su esposa, Dora Morales, quien denunció que los agentes lo esposaron y lo subieron a una camioneta sin placas ni identificación federal.

Alberto Lovo Rojas has a legal work permit and a family in Spokane. He’s been detained.

This is a cruel attempt from the Trump administration to deport a hardworking, law-abiding Washingtonian who’s contributing to his community and our economy.https://t.co/ywVpabnyaL

— Governor Bob Ferguson (@GovBobFerguson) February 20, 2025