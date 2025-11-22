Detienen a escoltas de alcalde asesinado en Uruapan por presunta omisión en el ataque
Publicado el 11/21/2025 a las 22:01
- Detienen a escoltas de Carlos Manzo
- Caso ligado a crimen organizado
- Investigaciones continúan
La Fiscalía de Michoacán informó la detención de siete escoltas por su posible implicación en el asesinato del alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre.
Las autoridades señalaron que los detenidos eran parte del equipo de seguridad personal del funcionario.
La captura se llevó a cabo por la probable comisión del delito de homicidio por omisión en un ataque que conmocionó al país.
Los siete servidores públicos fueron trasladados a un penal estatal y quedaron a disposición de un juez.
Fiscalía investiga fallas en el equipo de seguridad
Según la autoridad estatal, la investigación apunta a una actuación negligente por parte del personal asignado a la protección del alcalde.
Los escoltas serán procesados en el Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” mientras avanza el caso.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
Medios locales detallaron que todos formaban parte del equipo responsable de resguardar a Carlos Manzo durante eventos públicos.
El ataque ocurrió durante una celebración por el Día de Muertos, cuando el alcalde fue asesinado a tiros.
Operativo conjunto permitió asegurar a los implicados
En las detenciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Ejército y de la Guardia Nacional.
El operativo forma parte de una estrategia más amplia para esclarecer el crimen y detener a todos los responsables.
Horas antes, las autoridades también confirmaron el ingreso a prisión de un presunto autor intelectual del asesinato.
El detenido fue identificado como Jorge Antonio “N”, alias “El Licenciado”.
Presunto autor intelectual, ligado a un grupo criminal
“El Licenciado” fue trasladado al penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México.
Además, el Gobierno federal lo acusa de planear el ataque que terminó con la vida del alcalde de Uruapan.
El crimen provocó indignación nacional por su violencia y por los vínculos con grupos delictivos.
La SSPC informó que el caso está relacionado con una organización criminal de la región conectada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Autores materiales ya fueron identificados
La Fiscalía estatal indicó que tres hombres ejecutaron directamente la agresión. El atacante que disparó murió en el lugar, mientras que los otros dos presuntos implicados aparecieron sin vida días después.
Las autoridades los identificaron como Víctor Manuel “N”, Fernando Josué “N” y Ramiro “N”. La investigación continúa para determinar la responsabilidad completa de todos los involucrados y esclarecer cada detalle del crimen.
La detención de los escoltas abre una nueva línea en el caso, al analizar si hubo negligencia o complicidad en la muerte del alcalde.
Las autoridades aseguran que continuarán las investigaciones para garantizar justicia en uno de los asesinatos políticos más impactantes del año, apuntó ‘EFE’ y ‘DW‘.