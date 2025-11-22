Detienen a escoltas de alcalde asesinado en Uruapan por presunta omisión en el ataque

Detienen a escoltas de Carlos Manzo

Caso ligado a crimen organizado

Investigaciones continúan

La Fiscalía de Michoacán informó la detención de siete escoltas por su posible implicación en el asesinato del alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Las autoridades señalaron que los detenidos eran parte del equipo de seguridad personal del funcionario.

La captura se llevó a cabo por la probable comisión del delito de homicidio por omisión en un ataque que conmocionó al país.

Los siete servidores públicos fueron trasladados a un penal estatal y quedaron a disposición de un juez.

Fiscalía investiga fallas en el equipo de seguridad

Según la autoridad estatal, la investigación apunta a una actuación negligente por parte del personal asignado a la protección del alcalde.

Los escoltas serán procesados en el Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” mientras avanza el caso.

Medios locales detallaron que todos formaban parte del equipo responsable de resguardar a Carlos Manzo durante eventos públicos.

El ataque ocurrió durante una celebración por el Día de Muertos, cuando el alcalde fue asesinado a tiros.