Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Lo Último » Internacional » Detienen a escoltas de alcalde asesinado en Uruapan por presunta omisión en el ataque

Detienen a escoltas de alcalde asesinado en Uruapan por presunta omisión en el ataque

Varios implicados vinculados al crimen organizado también fueron asegurados como parte de la investigación estatal.
Por 
2025-11-22T03:01:34+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
Detienen a escoltas de Carlos Manzo tras su asesinato/Foto: Agencia EFE

Publicado el 11/21/2025 a las 22:01

  • Detienen a escoltas de Carlos Manzo
  • Caso ligado a crimen organizado
  • Investigaciones continúan

La Fiscalía de Michoacán informó la detención de siete escoltas por su posible implicación en el asesinato del alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Las autoridades señalaron que los detenidos eran parte del equipo de seguridad personal del funcionario.

La captura se llevó a cabo por la probable comisión del delito de homicidio por omisión en un ataque que conmocionó al país.

Los siete servidores públicos fueron trasladados a un penal estatal y quedaron a disposición de un juez.

Fiscalía investiga fallas en el equipo de seguridad

Detienen a escoltas de Carlos Manzo
Detienen a escoltas de Carlos Manzo-Foto: Agencia EFE

Según la autoridad estatal, la investigación apunta a una actuación negligente por parte del personal asignado a la protección del alcalde.

Los escoltas serán procesados en el Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” mientras avanza el caso.

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela

Medios locales detallaron que todos formaban parte del equipo responsable de resguardar a Carlos Manzo durante eventos públicos.

El ataque ocurrió durante una celebración por el Día de Muertos, cuando el alcalde fue asesinado a tiros.

Operativo conjunto permitió asegurar a los implicados

En las detenciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Ejército y de la Guardia Nacional.

El operativo forma parte de una estrategia más amplia para esclarecer el crimen y detener a todos los responsables.

Horas antes, las autoridades también confirmaron el ingreso a prisión de un presunto autor intelectual del asesinato.

El detenido fue identificado como Jorge Antonio “N”, alias “El Licenciado”.

Presunto autor intelectual, ligado a un grupo criminal

“El Licenciado” fue trasladado al penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México.

Además, el Gobierno federal lo acusa de planear el ataque que terminó con la vida del alcalde de Uruapan.

El crimen provocó indignación nacional por su violencia y por los vínculos con grupos delictivos.

La SSPC informó que el caso está relacionado con una organización criminal de la región conectada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Autores materiales ya fueron identificados

La Fiscalía estatal indicó que tres hombres ejecutaron directamente la agresión. El atacante que disparó murió en el lugar, mientras que los otros dos presuntos implicados aparecieron sin vida días después.

Las autoridades los identificaron como Víctor Manuel “N”, Fernando Josué “N” y Ramiro “N”. La investigación continúa para determinar la responsabilidad completa de todos los involucrados y esclarecer cada detalle del crimen.

La detención de los escoltas abre una nueva línea en el caso, al analizar si hubo negligencia o complicidad en la muerte del alcalde.

Las autoridades aseguran que continuarán las investigaciones para garantizar justicia en uno de los asesinatos políticos más impactantes del año, apuntó ‘EFE’ y ‘DW‘.

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados
Madre hispana golpea a estudiante

Indignación por agresión de una madre hispana a una estudiante fuera de un colegio
Ultimátum de Trump a Zelenski antes de Thanksgiving

Ultimátum de Trump a Zelenski para aceptar un plan de paz antes del Thanksgiving
Claudia Sheinbaum felicita a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025

La reacción de Sheinbaum al triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Trump, presión a México, intervención militar MundoNOW

Sheinbaum afirma que convocar intervención extranjera “es un error”

Casa Blanca negocia plan de paz con Rusia y Ucrania