Aun así, el jefe de la Policía Jogmen quiso dejar muy claro que esto no significa que la investigación haya finalizado, ya que todavía están recabando información sobre el suceso, y pidió a cualquier individuo con vídeos o datos de interés que se ponga en contacto con las autoridades.

El jefe Lou Jogmen explicó a los periodistas que ahora la policía deberá interrogar a Crimo para determinar su conexión con el tiroteo y que, si todo sigue su curso sin incidentes, no habrá más actualizaciones a la prensa hasta mañana. “A no ser que ocurra algo significativo esta noche, vamos a dejar que continúe el proceso”, dijo el policía.

“Vamos a tener que conectar (al detenido) con la escena del crimen, queremos seguir el proceso adecuado”, dijo Jogmen al explicar que el arrestado es Robert Crimo, de 22 años, cuyo nombre e imagen revelaron las autoridades como “persona de interés” en el crimen, pero que no está oficialmente considerado como sospechoso todavía.

El jefe de policía de Highland Park, Lou Jogmen, dijo el lunes por la noche que un oficial de policía persiguió brevemente a Robert E. Crimo III mientras conducía unas cinco millas al norte de donde ocurrió el tiroteo antes de que el hombre se detuviera y fuera detenido, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.

En el tiroteo murieron 6 personas

Robert Crimo es un hombre de 22 años y fue identificado como una persona de interés en el tiroteo durante un desfile del Día de la Independencia en los suburbios de Chicago, que mató al menos a seis personas, hirió al menos a 30 y provocó que cientos de personas huyeran, dijo la agencia The Associated Press. Todavía no se conoce el motivo del suceso, de acuerdo con la agencia Efe.

La mañana del 4 de Julio, un hombre identificado por las autoridades como un joven de entre 18 y 20 años abrió fuego desde una azotea usando un “fusil de alto calibre” sobre la multitud reunida para disfrutar de un desfile por el Día de la Independencia estadounidense, en la localidad de Highland Park, cercana a Chicago (Illinois), según Efe.