Detenido por Intento de Asesinato de Trump Tenía Condena Previa.

El hombre detenido este domingo por el supuesto intento de asesinato del exmandatario y candidato republicano Donald Trump había sido condenado hace más de 20 años por posesión de una ametralladora, según informaron medios locales.

El incidente ocurrió en el Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida, donde el expresidente estaba jugando al golf.

El detenido, identificado como Ryan Wesley Routh, de 58 años, se aproximó al campo armado con un rifle AK-47 con mira telescópica.

El Servicio Secreto logró detenerlo antes de que pudiera disparar. Este es el segundo intento de asesinato contra Trump este verano.

This is the Trump Shooter from today… his name is Ryan Wesley Routh

• He just so happened to be filmed by Newsweek in 2022 about his effort to recruit mercenaries to fight in Ukraine.

• The New York Times wrote a profile on Ryan W. Routh back in 2023.

• Times put out a a… pic.twitter.com/accMzZrDIt

— MJTruthUltra (@MJTruthUltra) September 15, 2024