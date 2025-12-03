Trabajador hispano tenia 27 años viviendo en EE. UU. y fue detenido mientras estaba en su negocio de pollos

Hispano detenido mientras trabajaba

Raymundo Aguilar, un trabajador hispano con casi tres décadas de residencia en Estados Unidos, fue detenido por agentes de ICE mientras trabajaba en su propio negocio de comida.

Su caso ha generado preocupación en la comunidad de Hillsboro y Cornelius, Oregón, donde es ampliamente reconocido por su camión de comida Pollos Aguilar.

Su familia lanzó una campaña de GoFundMe para solicitar apoyo económico en medio del proceso legal.

Hispano fue detenido por ICE en su lugar de trabajo

Raymundo Aguilar fue detenido por ICE el 20 de noviembre de 2025 mientras se encontraba trabajando, según la campaña creada por su familia.

El trabajador llevaba 27 años viviendo en Estados Unidos. No tiene antecedentes penales, de acuerdo con la información publicada por sus familiares.

En Oregón, Aguilar se ganó el aprecio de su comunidad como propietario de Pollos Aguilar, un reconocido camión de comida.

Su familia señaló que dependían de su trabajo diario y de su presencia. La detención se produjo mientras realizaba sus labores habituales.

No se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias del operativo.