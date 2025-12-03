Trabajador hispano tenia 27 años viviendo en EE. UU. y fue detenido mientras estaba en su negocio de pollos
Publicado el 12/02/2025 a las 19:02
- Hispano detenido mientras trabajaba
- Familia solicita apoyo económico
- Comunidad respalda a Raymundo
Raymundo Aguilar, un trabajador hispano con casi tres décadas de residencia en Estados Unidos, fue detenido por agentes de ICE mientras trabajaba en su propio negocio de comida.
Su caso ha generado preocupación en la comunidad de Hillsboro y Cornelius, Oregón, donde es ampliamente reconocido por su camión de comida Pollos Aguilar.
Su familia lanzó una campaña de GoFundMe para solicitar apoyo económico en medio del proceso legal.
Hispano fue detenido por ICE en su lugar de trabajo
Raymundo Aguilar fue detenido por ICE el 20 de noviembre de 2025 mientras se encontraba trabajando, según la campaña creada por su familia.
El trabajador llevaba 27 años viviendo en Estados Unidos. No tiene antecedentes penales, de acuerdo con la información publicada por sus familiares.
En Oregón, Aguilar se ganó el aprecio de su comunidad como propietario de Pollos Aguilar, un reconocido camión de comida.
Su familia señaló que dependían de su trabajo diario y de su presencia. La detención se produjo mientras realizaba sus labores habituales.
No se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias del operativo.
La petición de ayuda
A través de GoFundMe, la familia difundió un mensaje explicando la situación y las dificultades financieras que enfrentan tras la detención.
En la descripción de la campaña se lee: “He creado esta página de GoFundMe para brindar apoyo financiero a Raymundo Aguilar, quien fue detenido por ICE el 20 de noviembre de 2025 mientras trabajaba. Raymundo es un miembro muy querido de la comunidad de Hillsboro/Cornelius, Oregón, donde reside desde hace 27 años y no tiene antecedentes penales».
«Como propietario del reconocido camión de comida Pollos Aguilar, se ha ganado el respeto de su comunidad. Su familia, compuesta por su esposa y cinco hijos, necesitará ayuda económica para afrontar el proceso legal y reunirse con él».
«Nuestra meta de $20,000 es una cantidad estimada; cualquier fondo no utilizado se donará a otra familia que necesite apoyo legal.”
La familia espera reunir fondos para enfrentar los costos del proceso legal.
Indican que el objetivo de 20,000 dólares es una estimación basada en gastos previstos.
Aseguran que, en caso de superar la meta o no utilizar todo el dinero, donarán la cantidad restante a otra familia que enfrente una situación similar.
Destacan que cualquier aporte, por pequeño que sea, ayudará a sostener a la esposa y los cinco hijos de Aguilar.
La respuesta de la comunidad
Vecinos y clientes del camión Pollos Aguilar han expresado su apoyo a la familia en redes y plataformas comunitarias.
La campaña busca que la comunidad ayude a aliviar los gastos generados por la detención.
La situación ha generado solidaridad entre quienes conocían el trabajo y la presencia de Aguilar en el área.
Su familia confía en que lograrán los recursos necesarios para avanzar con el proceso legal.
Continúan pidiendo que quienes puedan contribuir compartan la campaña para llegar a más personas.