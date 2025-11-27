Reportan arrestos de cónyuges migrantes en entrevistas de green card

Detenciones inesperadas de cónyuges extranjeros durante entrevistas para la green card en San Diego generan preocupación.

Detenciones durante entrevistas migratorias

Parejas sufren separaciones inesperadas

Crece preocupación entre abogados Los matrimonios acudieron la semana pasada a un edificio federal en San Diego para sus entrevistas de tarjeta de residente permanente o green card, convencidos de que ese sería el paso final para asegurar su futuro juntos en Estados Unidos. Uno de los integrantes de cada pareja era ciudadano estadounidense. Stephen Paul llegó acompañado de su esposa británica y su bebé de 4 meses. Detenciones migratorias durante entrevistas para la green card For Spouses of U.S. Citizens, Green Card Interviews End in Handcuffs. A story that embarrasses me as an American. The New York Times https://t.co/uT4oHGZVvr — Michael Powell (@powellAtlantic) November 27, 2025 Audrey Hestmark asistió con su marido alemán, a pocos días de su primer aniversario de boda. Jason Cordero acudió con su esposa mexicana para completar el trámite, según The New York Times. Lo que esperaban que fuera un momento celebratorio se convirtió en una experiencia traumática cuando, al concluir cada entrevista con un funcionario migratorio, agentes federales se abalanzaron sobre el cónyuge extranjero, lo esposaron y se lo llevaron detenido.

Testimonios de una jornada marcada por la incertidumbre “Tuve que quitar a nuestro bebé de los brazos de mi esposa, que lloraba”, dijo Paul, de 33 años, al recordar el momento en que los agentes informaron que detendrían a su esposa, Katie. Katie Paul fue trasladada a un centro de detención de migrantes, donde se encuentran cientos de personas afectadas por la política de mano dura del gobierno de Donald Trump. Su esposo tuvo que solicitar una excedencia laboral en el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego para cuidar de su hijo y buscar la liberación de Katie. “Es una locura que separen a nuestra familia”, expresó Paul. “Quienquiera que esté dirigiendo esto ha perdido por completo el contacto con su misión en el país”.

En las últimas semanas, abogados de migración en distintas ciudades han detectado un aumento en las detenciones de cónyuges extranjeros de ciudadanos estadounidenses. Durante las entrevistas en las oficinas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración. Solo en San Diego, abogados de la región estiman que varias decenas de cónyuges nacidos en el extranjero. Han sido detenidos desde el 12 de noviembre, cuando se detectó por primera vez esta nueva táctica. El cálculo, según el abogado de migración Andrew Nietor, expresidente de la división local de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. Proviene del intercambio de información entre colegas sobre los casos de sus clientes. El número exacto es desconocido, ya que muchas parejas asisten sin representación legal, lo que dificulta que se registren o compartan los incidentes. El gobierno tampoco ha revelado una cifra oficial de estas detenciones.

Las razones oficiales detrás de la nueva táctica En todos los casos reportados, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informaron a los solicitantes que habían excedido la vigencia de sus visas de turismo o negocios. Una orden de detención revisada por The New York Times indica que “existe causa probable para creer”. Que el cónyuge señalado es “expulsable de Estados Unidos”. Matthew Tragesser, portavoz de la agencia, declaró que las detenciones en oficinas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración pueden llevarse a cabo si se identifica a personas con órdenes de detención pendientes. Sujetos a órdenes de expulsión emitidas por un tribunal o que hayan cometido fraude, delitos u otras infracciones a la ley migratoria. Tragesser señaló que estas acciones suelen ser ejecutadas por agentes del ICE.