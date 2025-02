Detenciones del ICE en panadería de Texas generan temor (VIDEO)

Temor en la comunidad

El operativo ha generado preocupación entre los residentes de la zona.

Un cliente que se acercó al local comentó:

«Pobre gente. Hoy pueden ser ellos, mañana nosotros o usted. Ya no sabemos, en realidad». Por su parte, otro conductor expresó su inquietud: «A mí me dio miedo. ¿Qué si ahora nomás por ser moreno me paran y me arrestan y yo ni en cuenta?».

Hasta el momento, ICE no ha confirmado si contaba con una orden judicial para ingresar a la panadería ni ha especificado los cargos exactos contra los arrestados.

La falta de información oficial solo aumenta la incertidumbre y el temor en la comunidad migrante y en quienes temen ser los próximos afectados por estas redadas.

