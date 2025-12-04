ICE detiene a hispano en una falta vial «falsa» para arrestar a sus trabajadores
Publicado el 12/03/2025 a las 19:22
- Detención vial bajo sospecha
- Multa falsa entregada
- ICE arresta trabajadores
Un hispano denunció que fue detenido por una supuesta falta vial sólo para que ICE arrestara a sus trabajadores, y que además recibió una multa que no coincide con ninguno de sus datos personales.
Enrique González relató que los hechos ocurrieron el viernes 28 de noviembre. Iba rumbo a su lugar de empleo junto con cuatro trabajadores.
Dijo que unos state troopers, en entre seis y ocho vehículos oficiales, lo siguieron desde que salió a la avenida Roosevelt. La cámara de su camioneta grabó todo el incidente.
Detención vial seguida de operativo de ICE
La multa no tiene su nombre ni sus datos, ni siquiera coincide en el vehículo. Esto relata este hombre hispano: 👉 https://t.co/1lnifMsBrv pic.twitter.com/wOqPEK0hvL
— Noticias23DFW (@Univision23DFW) December 3, 2025
Contó que la patrulla lo siguió por más de una milla. “A una milla y media fue donde me pusieron el alto”, explicó.
Los policías estatales lo detuvieron por una supuesta luz del vehículo, según Univision.
TE PUEDE INTERESAR: Redada en Home Depot de California deja a un hombre atropellado durante persecución
Enrique afirmó que lo retuvieron varios minutos mientras revisaban su licencia y su aseguranza. Durante ese tiempo, según dijo, llamaron a oficiales de ICE.
Los agentes de inmigración llegaron al lugar. Enrique relató que los rodearon vehículos oficiales por todos lados.
Señaló que no pudieron hacer nada para evitar el operativo. ICE arrestó a los cuatro trabajadores que iban con él.
El operativo según Enrique González
“Sí, en los videos que tengo del dash cam se mira que me siguieron prácticamente desde que salí”, dijo Enrique.
Aseguró que todo quedó grabado en su camioneta.
Explicó que el tiempo que lo entretuvieron fue clave para que llegaran los agentes de inmigración. “Nos emboscó prácticamente”, relató.
Dijo que entre seis o siete camionetas los rodearon por completo. Afirmó que la detención vial fue sólo un pretexto.
Contó que lo hicieron perder tiempo mientras se organizaba el arresto de sus trabajadores. ICE se llevó a los cuatro empleados.
Una multa que no coincide
Tras los arrestos, los state troopers le entregaron una supuesta infracción de tránsito. Enrique notó de inmediato que la multa era falsa.
Ninguno de los datos coincidía con los suyos. “No tiene nada qué ver la multa”, dijo mostrando el documento.
Aseguró que ni la luz del vehículo ni la advertencia que supuestamente iban a darle correspondían con la boleta.
En la multa aparece el nombre de Isidro Alexandro Sandoval. Enrique dijo que no conoce a esa persona.
El vehículo descrito en la infracción es una camioneta blanca modelo 2016. La camioneta de Enrique es azul y modelo Chevrolet 2007.
Tampoco coincide la fecha de nacimiento. Ni el número de licencia. Ni la hora del incidente.
Incluso, Enrique duda que el nombre del oficial en la boleta corresponda al agente que lo detuvo.
Ahora no sabe qué ocurrirá con sus cuatro trabajadores. Tampoco sabe cómo podrá enfrentar una multa que, asegura, no está emitida a su nombre.