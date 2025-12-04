ICE detiene a hispano en una falta vial «falsa» para arrestar a sus trabajadores

Detención vial bajo sospecha

Un hispano denunció que fue detenido por una supuesta falta vial sólo para que ICE arrestara a sus trabajadores, y que además recibió una multa que no coincide con ninguno de sus datos personales.

Enrique González relató que los hechos ocurrieron el viernes 28 de noviembre. Iba rumbo a su lugar de empleo junto con cuatro trabajadores.

Dijo que unos state troopers, en entre seis y ocho vehículos oficiales, lo siguieron desde que salió a la avenida Roosevelt. La cámara de su camioneta grabó todo el incidente.

Detención vial seguida de operativo de ICE

Contó que la patrulla lo siguió por más de una milla. “A una milla y media fue donde me pusieron el alto”, explicó.

Los policías estatales lo detuvieron por una supuesta luz del vehículo, según Univision.

Enrique afirmó que lo retuvieron varios minutos mientras revisaban su licencia y su aseguranza. Durante ese tiempo, según dijo, llamaron a oficiales de ICE.

Los agentes de inmigración llegaron al lugar. Enrique relató que los rodearon vehículos oficiales por todos lados.

Señaló que no pudieron hacer nada para evitar el operativo. ICE arrestó a los cuatro trabajadores que iban con él.