Jóven de 17 años detenido por ICE durante almuerzo escolar

Detención causa alarma comunitaria

Escuela confirma identificación ciudadana

Reportan más arrestos recientes

Funcionarios de inmigración detuvieron a un estudiante de secundaria en Oregon durante su hora de almuerzo el viernes, un episodio que ha generado preocupación en la comunidad escolar y entre organizaciones de defensa de los inmigrantes.

Christian Jiménez, de 17 años, ciudadano estadounidense y estudiante de último año de la escuela secundaria McMinnville, conducía el vehículo de su padre alrededor de las 12:30 p. m. cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos lo detuvieron, según relató su hermano mayor, César Jiménez, a Oregon Live.

A pesar de afirmar a los oficiales que era ciudadano estadounidense, uno de ellos rompió la ventanilla del conductor y procedió a detenerlo durante el encuentro.

Detención por ICE de un estudiante en Oregon

A 17-year-old high school senior from McMinnville, OR was detained by ICE during his lunch break — even after telling officers he was a citizen. An agent shattered his window and said, “I don’t care.”

This should outrage every one of us. pic.twitter.com/HztvB9paEG — Carolyn Barber, MD (@cbarbermd) November 23, 2025

En un video compartido por César Jiménez al medio local, se escucha a Christian reiterar que es ciudadano estadounidense mientras un oficial le ordena salir del vehículo y le responde “no me importa”.

Christian Jiménez fue trasladado a las instalaciones de ICE en el sur de Portland, donde permaneció detenido hasta poco antes de las 7 p. m. del mismo día, de acuerdo con la información proporcionada por su hermano, según Univision.

César Jiménez aseguró al medio que las autoridades buscaban acusar a Christian de “interferencia u obstrucción de la investigación” en relación con el incidente ocurrido el viernes.