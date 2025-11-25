Jóven de 17 años detenido por ICE durante almuerzo escolar
Publicado el 11/25/2025 a las 17:47
- Detención causa alarma comunitaria
- Escuela confirma identificación ciudadana
- Reportan más arrestos recientes
Funcionarios de inmigración detuvieron a un estudiante de secundaria en Oregon durante su hora de almuerzo el viernes, un episodio que ha generado preocupación en la comunidad escolar y entre organizaciones de defensa de los inmigrantes.
Christian Jiménez, de 17 años, ciudadano estadounidense y estudiante de último año de la escuela secundaria McMinnville, conducía el vehículo de su padre alrededor de las 12:30 p. m. cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos lo detuvieron, según relató su hermano mayor, César Jiménez, a Oregon Live.
A pesar de afirmar a los oficiales que era ciudadano estadounidense, uno de ellos rompió la ventanilla del conductor y procedió a detenerlo durante el encuentro.
Detención por ICE de un estudiante en Oregon
A 17-year-old high school senior from McMinnville, OR was detained by ICE during his lunch break — even after telling officers he was a citizen. An agent shattered his window and said, “I don’t care.”
This should outrage every one of us. pic.twitter.com/HztvB9paEG
— Carolyn Barber, MD (@cbarbermd) November 23, 2025
En un video compartido por César Jiménez al medio local, se escucha a Christian reiterar que es ciudadano estadounidense mientras un oficial le ordena salir del vehículo y le responde “no me importa”.
Christian Jiménez fue trasladado a las instalaciones de ICE en el sur de Portland, donde permaneció detenido hasta poco antes de las 7 p. m. del mismo día, de acuerdo con la información proporcionada por su hermano, según Univision.
César Jiménez aseguró al medio que las autoridades buscaban acusar a Christian de “interferencia u obstrucción de la investigación” en relación con el incidente ocurrido el viernes.
La respuesta de la escuela
➡️ Christian Jiménez es estudiante, menor de edad y ciudadano estadounidense. ICE lo detuvo y hasta le rompió los cristales del auto.
Los detalles 👉 https://t.co/eFhlyeFK79 pic.twitter.com/17f0ZXtfyK
— Al Punto (@AlPunto) November 24, 2025
La superintendente de la escuela secundaria McMinnville, Kourtney Ferrua, se dirigió a las familias mediante un mensaje. En el que confirmó que el estudiante había sido detenido por agentes de inmigración mientras estaba fuera del campus durante su hora de almuerzo.
Ferrua afirmó que Christian fue posteriormente identificado como ciudadano estadounidense y logró reunirse con su familia el mismo día.
La superintendente subrayó que el distrito escolar no permite la entrada de personas ajenas a la institución durante el horario escolar. A menos que tengan motivos autorizados para estar en el edificio.
Agregó que los estudiantes únicamente son entregados a adultos previamente autorizados para recogerlos, como parte de los protocolos de seguridad vigentes en la escuela.
En su mensaje, Ferrua señaló que vivir un evento de esta naturaleza puede afectar emocionalmente a los estudiantes. Dado el impacto que genera un operativo de este tipo cerca de la comunidad escolar.
Indicó además que el objetivo del distrito es mantener un entorno seguro y estable. Preservando una rutina predecible que considere el bienestar de todos los estudiantes.
Más detenciones durante la semana
Una organización de defensa de los inmigrantes informó a Oregon Live que ICE detuvo esta semana a cuatro ciudadanos estadounidenses en el área de Portland. Entre ellos a Christian Jiménez y a dos personas que se encontraban grabando a los oficiales.
Miriam Vargas Corona, directora ejecutiva de Unidos Bridging Community, declaró a KGW que seis personas fueron detenidas el viernes. Cuatro en McMinnville, una en Dundee y una en Newberg.
El grupo también afirmó que se produjo otro arresto en Newberg el jueves. Lo que suma un total de siete detenciones entre jueves y viernes en distintas localidades cercanas a Portland.