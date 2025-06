ICE arresta a mujer despues de regresar de su luna de miel

Una mujer nacida en Arabia Saudita fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras regresar de su luna de miel en las Islas Vírgenes.

Taahir Shaikh y Ward Sakeik, de 28 y 22 años respectivamente, se casaron el 31 de enero y disfrutaron de un viaje a las Islas Vírgenes.

Sin embargo, al regresar a Arlington, Texas, se encontraron con la detención de Sakeik, quien enfrentó la acusación de estar en EE.UU. de manera ilegal.

El 11 de febrero, cuando la pareja se disponía a abordar un vuelo de regreso a su hogar en el aeropuerto St. Thomas, agentes de la Oficina de Control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) identificaron a Sakeik y procedieron a su arresto.

A newlywed Arlington man says his bride is being held in an ICE detention facility after she was detained on their honeymoon in February.

Now, Taahir Shaikh fears his wife Ward Sakeik will be deported, despite having no country to call home.https://t.co/D9oLGbu9XJ

— Alanna Quillen (@AlannaNBC5) June 20, 2025