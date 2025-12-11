ICE detiene por error a un ciudadano estadounidense por esta increíble razón
Publicado el 12/11/2025 a las 13:25
Un joven ciudadano estadounidense fue detenido erróneamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota, en un caso que generó preocupación por posible discriminación racial, según denunció el alcalde Jacob Frey.
“Detenido sin motivo alguno, en clara violación de la ley y la Constitución de los Estados Unidos, simplemente por caminar por la calle y parecer somalí”, afirmó Frey.
Esto durante una rueda de prensa en la que también estuvieron presentes el jefe de la Policía local, Brian O’Hara, y Mubashir, el joven arrestado.
Mubashir, de 20 años, explicó que dos hombres enmascarados lo detuvieron mientras hacía una pausa para comer.
Detención errónea de ICE en Minneapolis
Dijo que se encontraba en el barrio de Cedar-Riverside, zona conocida como el centro de la comunidad somalí-estadounidense en Minneapolis.
Aseguró que los agentes nunca se identificaron antes de someterlo a la fuerza.
Lo llevaron en un automóvil hasta un edificio gubernamental sin darle información sobre el motivo del arresto.
Horas más tarde fue liberado tras mostrar su pasaporte estadounidense. Según relató, durante el arresto le negaron inicialmente la posibilidad de presentarlo.
Una comunidad bajo presión
El barrio donde ocurrió la detención ha sido objetivo de redadas federales.
Este incremento coincide con discursos desde la Casa Blanca dirigidos específicamente a la población somalí en Minnesota.
Líderes locales han expresado que estos operativos han generado temor en residentes naturalizados y nacidos en Estados Unidos.
La detención de Mubashir reavivó preocupaciones sobre prácticas policiales discriminatorias.
Contexto político señalado por las autoridades
El alcalde Frey vinculó el incidente con el clima político reciente.
Recordó que el presidente, Donald Trump, ha cuestionado públicamente a inmigrantes somalíes del estado.
Trump ha acusado a estas comunidades de ingresar ilegalmente al país y de presentar solicitudes de visa fraudulentas.
“No contribuyen en nada. No los quiero en nuestro país”, dijo el mandatario sobre los somalíes.
Lo que sigue
Funcionarios municipales indicaron que revisarán el procedimiento aplicado en el caso.
También pidieron al gobierno federal aclarar por qué se ejecutó una detención sin verificación previa de ciudadanía.
Frey sostuvo que situaciones como esta vulneran derechos fundamentales.
Aseguró que la ciudad respaldará a Mubashir en cualquier proceso derivado del incidente.