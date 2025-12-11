ICE detiene por error a un ciudadano estadounidense por esta increíble razón

Detención errónea en Minneapolis

Acusaciones de perfilamiento racial

Alcalde denuncia acción de ICE

Un joven ciudadano estadounidense fue detenido erróneamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota, en un caso que generó preocupación por posible discriminación racial, según denunció el alcalde Jacob Frey.

“Detenido sin motivo alguno, en clara violación de la ley y la Constitución de los Estados Unidos, simplemente por caminar por la calle y parecer somalí”, afirmó Frey.

Esto durante una rueda de prensa en la que también estuvieron presentes el jefe de la Policía local, Brian O’Hara, y Mubashir, el joven arrestado.

Mubashir, de 20 años, explicó que dos hombres enmascarados lo detuvieron mientras hacía una pausa para comer.

Dijo que se encontraba en el barrio de Cedar-Riverside, zona conocida como el centro de la comunidad somalí-estadounidense en Minneapolis.

Aseguró que los agentes nunca se identificaron antes de someterlo a la fuerza.

Lo llevaron en un automóvil hasta un edificio gubernamental sin darle información sobre el motivo del arresto.

Horas más tarde fue liberado tras mostrar su pasaporte estadounidense. Según relató, durante el arresto le negaron inicialmente la posibilidad de presentarlo.