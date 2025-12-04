«Soy ciudadana», ICE detiene a mujer estadounidense con uniforme médico en Florida (VIDEO)
Publicado el 12/04/2025 a las 14:27
- Detención injustificada en Florida
- Ciudadana pidió ayuda
- Operativo federal genera críticas
Una mujer con uniforme médico fue detenida por agentes federales cuando se dirigía a su trabajo en Cayo Largo, Florida, pese a gritar repetidamente que era ciudadana estadounidense.
La escena, captada en video, ha generado indignación por la forma en que los oficiales actuaron antes de verificar su identidad.
El material comienza con la mujer rodeada por agentes en un estacionamiento polvoriento cerca del Parque Rowell’s Waterfront.
Detención ciudadana estadounidense en operativo federal
ICE detain U.S. citizen woman driving to work—dressed in full medical scrubs.
«I’m a U.S. citizen, please help me!» she cries. «Why are you doing this to me?»
Woman was dragged out of car, tackled to ground & handcuffed.
Agents finally checked driver’s license to prove her… pic.twitter.com/ItioYM5xzP
— LongTime🤓FirstTime👨💻 (@LongTimeHistory) December 3, 2025
Ella conduce hacia su trabajo. Se le quiebra la voz mientras intenta entender lo que está ocurriendo.
Grita que es ciudadana estadounidense y pide ayuda: “Soy ciudadana estadounidense, por favor ayúdenme”. Los agentes la sacan del coche segundos después.
La tiran al suelo y la esposan. Alrededor, varias personas observan sorprendidas por la rapidez y la fuerza del operativo.
Según reportó el Miami Herald, los oficiales participaban en una operación coordinada que incluía a unidades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Patrulla Fronteriza ubicadas en los Cayos Superiores (Malaver y Goodhue, 2025).
Los oficiales actuaron sin verificar su identidad
In Miami Masked ICE agents dragged a nurse who is a U.S citizen out of her vehicle while driving to work and wearing her medical scrubs. They handcuffed her and thankfully a reporter for the Miami Herald watched it happen! Allegedly she was released later that day! 🤬 pic.twitter.com/QT3dolsbTv
— Suzie rizzio (@Suzierizzo1) December 4, 2025
De acuerdo con el relato, ninguno de los agentes pudo confirmar quién era la mujer al momento de detenerla.
No revisaron sus documentos antes de sacarla del asiento del conductor.
No atendieron sus gritos insistentes en los que afirmaba su ciudadanía estadounidense. La escena continuó mientras la mantenían en el suelo y esposada.
La tensión aumentó entre los testigos, que no entendían por qué la operación se ejecutaba de esa manera.
Los agentes solo buscaron su identificación después de registrar el vehículo.
Ahí encontraron su licencia de conducir. Con el número pudieron comprobar su estatus.
La liberación tras corroborar su ciudadanía
Una vez que verificaron que decía la verdad, la dejaron ir.
La mujer recuperó su libertad sin mayores explicaciones en el lugar.
El episodio, sin embargo, dejó preguntas sobre el procedimiento seguido por los agentes federales.
También reavivó inquietudes en la comunidad acerca de operativos realizados sin confirmaciones previas de identidad.
El video continúa circulando en redes y medios locales.
La situación ha provocado debate sobre el alcance de las operaciones conjuntas en los Cayos Superiores.