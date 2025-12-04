«Soy ciudadana», ICE detiene a mujer estadounidense con uniforme médico en Florida (VIDEO)

Detención injustificada en Florida

Ciudadana pidió ayuda

Operativo federal genera críticas

Una mujer con uniforme médico fue detenida por agentes federales cuando se dirigía a su trabajo en Cayo Largo, Florida, pese a gritar repetidamente que era ciudadana estadounidense.

La escena, captada en video, ha generado indignación por la forma en que los oficiales actuaron antes de verificar su identidad.

El material comienza con la mujer rodeada por agentes en un estacionamiento polvoriento cerca del Parque Rowell’s Waterfront.

Detención ciudadana estadounidense en operativo federal

ICE detain U.S. citizen woman driving to work—dressed in full medical scrubs. «I’m a U.S. citizen, please help me!» she cries. «Why are you doing this to me?» Woman was dragged out of car, tackled to ground & handcuffed. Agents finally checked driver’s license to prove her… pic.twitter.com/ItioYM5xzP — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) December 3, 2025

Ella conduce hacia su trabajo. Se le quiebra la voz mientras intenta entender lo que está ocurriendo.

Grita que es ciudadana estadounidense y pide ayuda: “Soy ciudadana estadounidense, por favor ayúdenme”. Los agentes la sacan del coche segundos después.

La tiran al suelo y la esposan. Alrededor, varias personas observan sorprendidas por la rapidez y la fuerza del operativo.

Según reportó el Miami Herald, los oficiales participaban en una operación coordinada que incluía a unidades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Patrulla Fronteriza ubicadas en los Cayos Superiores (Malaver y Goodhue, 2025).