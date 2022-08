Detectan virus de polio en aguas cloacales en Nueva York

Detectan virus de polio en Nueva York.

Fue encontrado en aguas cloacales a una semana de reportarse la enfermedad.

Autoridades hacen llamado de emergencia a los habitantes. Detectan virus de polio. Se ha detectado la presencia del virus causante de la poliomielitis en aguas cloacales de Nueva York una semana después de reportarse un caso de la enfermedad en el condado de Rockland al norte de la ciudad, anunciaron las autoridades de salud el viernes. La presencia del virus de polio en las aguas cloacales indica que probablemente está circulando de manera local, dijeron los departamentos de salud de la ciudad y el estado de Nueva York. La comisionada estatal de salud, doctora Mary T. Bassett, dijo que la detección del virus en muestras de aguas cloacales de la ciudad es causa de alarma, pero no es sorprendente, lo anterior reseñado por The Associated Press. Detectan virus de polio en Nueva York Por otra parte mediante su portal la agencia reseñó que a través de un comunicado fue que el comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, el Dr. Ashwin Vasan mencionó que "El riesgo para los neoyorquinos es real, pero la defensa es muy simple: vacunarse contra la poliomielitis". "Con la poliomielitis circulando en nuestras comunidades, simplemente no hay nada más esencial que vacunar a nuestros niños para protegerlos de este virus, y si usted es un adulto no vacunado o vacunado de manera incompleta, elija vacunarse ahora", continuó señalando el Dr. Vasan.

El virus causante de la poliomielitis fue detectado en aguas cloacales "La poliomielitis es completamente prevenible y su reaparición debería ser un llamado a la acción para todos nosotros", reafirmó el comisionado de salud de la ciudad de Nueva York. El reporte obtuvo lugar poco después de que las autoridades sanitarias británicas informaran haber encontrado evidencia de que el virus se ha propagado en Londres. Cabe señalar que es momento que no se ha reportado la detección en personas dentro de dicha localidad. The Associated Press se encargó de informar mediante su portal que pequeños de 1 a 9 años en Londres fueron elegibles para recibir una dosis reforzada de una vacuna en contra de la poliomielitis.

El virus de polio fue detectado el pasado mes de julio en dos condados de Nueva York AP señaló que una persona sufrió parálisis unas semanas atrás a causa de una infección de polio misma que contrajo dentro del condado de Rockland, al norte de la ciudad. Fue justamente cuando las investigaciones comenzaron a tomar su curso y detectaron la presencia del virus. Luego de que las autoridades sanitarias realizaran diversos estudios, revelaron que se encontró que las muestras de aguas residuales recolectadas el pasado mes de junio tanto en Rockland como en el condado de Orange contenían el virus, causando gran alarma en cada uno de los habitantes.

Autoridades instan a los habitantes a aplicarse la vacuna de inmediato, en especial a los niños Según a lo señalado por la agencia de AP así como en el portal del The New York Times, las personas que llegan a contraer el virus de polio no llegan a presentar síntomas lo que provoca que sin darse cuenta pueden iniciar con la propagación del mismo durante días e incluso semanas. La vacunación ofrece una fuerte protección, por lo que de inmediato las autoridades instaron a las personas que no se han vacunado a aplicarse una lo más pronto posible ya que es posible que cientos de personas en el estado hayan contraído polio y no lo sepan. Es importante recalcar que la enfermedad afecta principalmente a los niños.