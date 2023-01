De acuerdo con The Times, la tenista fue diagnosticada con cáncer de garganta tras una revisión y al hacer un chequeo completo, se reveló que también está atravesando un cáncer de mama. Esto ocurrió, después de que empezó a sentir molestias y descubrió un ganglio linfático agrandado en el cuello a principios de noviembre, según informó el medio.

Hablar de las mujeres más importantes en el tenis, no es solo mencionar a Serena Williams, sino tener el antecedente de la gran carrera que tuvo la tenista checo-estadounidense, Martina Navratilova, de 66 años de edad. La estrella del tenis y quien fue ganadora de 18 premios Grand Slam, está pasando por un momento difícil y confesó al medio británico The Times, que fue diagnosticada con dos tipos de cáncer.

La jugadora profesional no dudó en expresar cómo ocurrió el diagnóstico y señaló que seguirá luchando por vivir. El comunicado de prensa donde confesó su enfermedad, se dio a conocer por medio de su representante. Poco después, la deportista no dudó en romper el silencio y dar declaraciones al respecto.

“Este doble golpe es grave, pero aún se puede reparar”, dijo Navratilova a The Times. “ Espero un resultado favorable . Va a apestar por un tiempo, pero lucharé con todo lo que tengo”, reveló la tenista, de 66 años de edad. Por el momento, se conoce que ambas enfermedades están separadas y no se encontró relación.

Una biopsia mostró un cáncer de garganta en una etapa temprana. Mientras Navratilova se sometía a los análisis en la garganta, se le detectó el cáncer mamario, no relacionado con el otro, reveló AP. En la entrevista con The Times , el portavoz de la tenista aseguró que ambas enfermedades se encontraban en etapa temprana y por ello, se sometió a tratamientos en contra.

Navratilova dijo que había notado la inflamación de un ganglio linfático en su cuello cuando asistía a las Finales de la WTA, último torneo de la temporada, realizado en noviembre en Fort Worth, Texas, informó la agencia The Associated Press.

Detectan cáncer Martina Navratilova: “Aún no he terminado”

En 2010, se había diagnosticado a Navratilova una forma no invasiva de cáncer mamario. La extenista se sometió entonces a una extirpación del tumor, informó la agencia The Associated Press. Tras dar a conocer que el cáncer volvió a su vida, Navratilova escribió en un tuit su sentir al recibir tanto apoyo de sus fanáticos.

"No hace falta decir que tanto mi teléfono como mi Twitter están a reventar, así que vuelvo a decir que gracias a todos por el apoyo y que aún no he terminado", escribió la tenista en un reciente tuit. Al momento, en redes sociales el nombre de Martina Navratilova se encuentra en tendencia tras anunciar su enfermedad.