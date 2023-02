Todo parece indicar que se trata de una amenaza latente por parte de Vladímir Putin en contra de los Estados Unidos. Más tarde, se revelaron las imágenes de los bombarderos que publicó el ejército ruso. Al momento, no hay declaración oficial por parte de las autoridades rusas sobre las acusaciones que brindó la policía de los Estados Unidos.

“Las aeronaves rusas permanecieron en el espacio aéreo internacional y no entraron en el espacio aéreo soberano estadounidense o canadiense”, reveló NORAD. Las acusaciones por parte de la Defensa Aeroespacial de Norteamérica, surgieron ante el monitoreo que se está realizando en los últimos días y donde Rusia demostró que está “al pendiente” de cualquier movimiento de Estados Unidos.

En los primeros informes que ofreció el NORAD, destacan que las aeronaves rusas estuvieron en el espacio internacional y no se consideró amenaza debido a que sobrevolaron cerca de Estados Unidos y Canadá, pero sin ingresar al territorio. Esto, no significa que sea un probable ataque por parte de Rusia a territorio norteamericano.

“Se trata de la segunda interceptación de aeronaves rusas en dos días. Esta actividad rusa cerca de la ADIZ norteamericana se produce con regularidad y no se considera una amenaza ni una provocación. Como antes, el NORAD había previsto esta actividad rusa y, como resultado de nuestra planificación, estaba preparado para interceptarla”, informó la Defensa.

En el comunicado que dieron a conocer, destacan que esta vez es la segunda que se intercepta las aeronaves rusas en menos de dos días. El sobrevuelo de los bombarderos a Rusia, ocurrió el pasado 14 de febrero, pero días antes se había observado dicha actividad. Aunque, declararon que no creen que sea parte de una amenaza, ni provocación por parte del ejército ruso.

“El NORAD también considera que esta actividad de vuelo rusa no está relacionada en modo alguno con las recientes operaciones del NORAD y del Mando Norte de EE. UU. relacionadas con objetos aéreos sobre Norteamérica durante las dos últimas semanas. Los aviones rusos incluían TU-95 BEAR-H, aviones de combate SU-30 y aviones de combate SU-35.”, detalló el comunicado .

Por último, el Comando de la Defensa Aeroespacial de América del Norte instó en señalar que los objetos que han estado sobrevolando en el país, no son parte de la actividad de vuelo de Rusia, por lo que no tienen relación. Al igual, declararon cuáles son las aeronaves que se observaron cerca de Alaska y Canadá.

Detectan bombarderos rusos EEUU: ¿Rusia mostró a sus bombarderos?

En recientes imágenes, se dieron a conocer las aeronaves donde sobrevuelan los bombarderos. De acuerdo con The Sun Us, las fotografías fueron publicadas por el Kremlin en medio de una búsqueda por demostrar las armas que posee y la fuerza que tiene, militarmente hablando. Tras el comunicado de prensa del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, Rusia no dio respuesta.

Las imágenes que dieron a conocer sobre los bombarderos, muestran a los portamisiles volando sobre aguas neutrales en el Mar de Bering acompañados por aviones de combate rusos, indicó The Sun Us. Aunque claro, se rectificó que es un movimiento que suelen hacer las fuerzas rusas y por ende, la Defensa de Estados Unidos continúa en constante vigilancia. Archivado como: Detectan bombarderos rusos EEUU