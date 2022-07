¡Apuesto a que no sabías estos detalles sobre tu periodo menstrual!

Experto en nutrición, revela importantes detalles sobre la llegada de la menstruación

Detalles sobre periodo menstrual: Como mujeres sabemos que hay días malos y no tan malos cuando estamos en nuestro periodo menstrual, pues a veces de plano nuestro cuerpo se siente terriblemente mal debido a los constantes cambios de humor que éste nos genera, o simplemente por los terribles cólicos menstruales.

Una guía escrita por un experto en este tema, decidió dar algunos tips para no pasarla tan mal en estos días oscuros para las mujeres. De hecho, un descubrimiento importante que se hizo en esta investigación reveló que partes de nuestro ciclo pueden llegar a ser beneficiosos, te contamos por qué…

Cada mujer es diferente conforme a su ciclo menstrual, de hecho es bien sabido que la mayoría de las personas tienen su período cada 28 días, pero cada persona es diferente. El primer día de sangrado se considera el día uno de tu ciclo y puede durar entre tres y ocho días, siendo cinco el promedio.

El portal The Sun charló con el nutricionista , Le’Nise Brothers, quien dijo que comprender sus antojos en torno a su ciclo podría ser útil. El autor de ‘You Can Have a Better Period’ dio algunas recomendaciones y también reveló detalles que muchos no sabían acerca del periodo, pues los detalles te van a sorprender. Archivado como: Detalles sobre periodo menstrual