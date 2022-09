El padre de Debanhi Escobar confirma error de la Fiscalía.

Asegura que las autoridades están ‘ocultando’ algo.

Mario Escobar sigue en búsqueda de la verdad tras la muerte de su hija. Detalles caso Debanhi Escobar. El caso de la joven desaparecida de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de una cisterna de agua en el motel Nueva Casilla luego de ser reportada como desaparecida y que causó gran indignación en muchos hispanos, sigue dando información a casi 5 meses de su muerte. En una reciente entrevista para el portal de Infobae el señor Mario Escobar compartió cómo ha sido todo el proceso por el que han atravesado él y su familia después de que su hija fue encontrada sin vida a los pocos días de haber desaparecido, junto con ello reveló nuevos detalles sobre la Fiscalía de Nuevo León. El papá de Debanhi la recuerda como una “niña de hogar” De acuerdo con el medio citado, el padre de Debanhi Escobar, dentro de su desesperación sigue en busca de la verdad tras la muerte de su hija, pues en más de una ocasión el hombre ha asegurado que hay varias cosas que no concuerdan con las declaraciones dadas por parte de la Fiscalía. Antes de hablar sobre las investigaciones por parte de las autoridades de Nuevo León, Mario Escobar decidió recordar a Debanhi y revelar las actividades que realizaba, “Era una niña de hogar, de familia, era nuestra única hija. Sabía Tae Kwan Do, por eso da una patada cuando sale de la quinta… yo le decía ‘sabes defensa personal; tira una patada y corre. Era buena alumna”, señaló el padre devastado.

12 días después de haber sido reportada como desaparecida encuentran a Debanhi sin vida "Una niña de 18 años, como cualquier persona, que se quería comer al mundo a esa edad, que tenía derecho a divertirse. Que nadie tenía derecho de privarla de su libertad, de su vida… Era muy noble, siempre quería ser el alma de la fiesta… Era nuestra única hija. Nuestro tesoro. No era una niña mala", añadió ante la entrevista que dio para Infobae. Según a lo compartido por el medio citado, el padre de la jovencita mexicana la habría visto por última vez la noche del 8 de abril, cuando Debanhi salió con sus amigas a una fiesta en una quinta que quedaba cerca del motel Nueva Castilla y fue al día siguiente cuando la reportó como desaparecida, para que 12 días después fuera encontrada sin presencia de signos vitales.

Los padres de la jovencita no creen en la versión de la Fiscalía La quinta a la que acudió Debanhi se encuentra en el municipio de Escobedo en el estado de Nuevo León. En las grabaciones que se obtuvieron de las cámaras de seguridad fue que confirmaron que la joven había ingresado al motel Nueva Castilla así como el altercado que tuvo con supuestos asistentes a la fiesta. Al momento en que la Fiscalía tomó el caso se encargó de reconstruir los hechos, pero los padres de Debanhi no creen en la versión de las autoridades, pues la credibilidad de los reportes de la investigación decayó luego de que expresaran congruencias y terminaran confirmando que la joven murió tras accidentarse.

Mario Escobar da detalles sobre el caso de Debanhi "La Fiscalía de Nuevo León estaba escondiendo algo, estaban encubriendo algo. Precisamente por eso, cuando nosotros solicitamos la atracción a la FGR, uno de los puntos que comenta el Dr. Ricardo Mejía (subsecretario de Seguridad Pública federal) es que nos den todo los nombres de los que obstruyeron la investigación de Debanhi. Al hablar de obstrucción, hablamos de un delito", señaló Mario Escobar. "Son varios, definitivamente son varios, no pudo haber sido una sola persona, entonces tenemos que dar con todos. Y las cientos de indagatorias de la fiscalía de NL no sirven de nada, hubieron muchas omisiones porque todo lo vieron en un sentido de un accidente, no como un feminicidio", continuó revelando para Infobae.

“A mí no me van a dar carpetazo hasta dar con los verdaderos presuntos culpables” Posteriormente compartió que es muy diferente una investigación por accidente que por un asesinato, “Cuando es una indagatoria por feminicidio ya se pueden hacer todas las preguntas. Pero la fiscalía de NL no daba pie a que había sido un feminicidio, aún cuando todo el mundo lo vio”, argumentó Mario Escobar. “Yo he sido muy cuidadoso en ese sentido y hemos visto otros videos donde hay una cronología totalmente diferente a lo que ellos platican. Ellos platican lo que quieren platicar como fiscalía, como que quisieron cerrar el caso, como que quisieron darle carpetazo. A mí no me van a dar carpetazo hasta dar con los verdaderos presuntos culpables”.

"Estoy para tratar de encontrar la verdad" – Mario Escobar El padre de Debanhi Escobar no se ha dado por vencido y sigue en búsqueda de la verdad, "Yo traigo más indagatorias, pero no quiero pasarlas a la fiscalía de Nuevo León porque tienen que estar bien fundamentadas y no quiero que me las entrampen si acaso llegan a ser reales. En ese sentido, estoy esperando que la FGR tome el caso para poder entablar comunicación con ellos y tener la confianza y la certeza de que puedan hacer bien las cosas". "Yo no estoy para jugar; estoy para tratar de encontrar la verdad de Debanhi, precisamente por eso solicitamos a la FGR que atrajera el caso para poder tratarlo como un feminicidio", finalizó compartiendo el padre de la jovencita mexicana que fue encontrada sin vida al interior de una cisterna el pasado mes de abril.