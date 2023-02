Dan a conocer detalles de la autopsia de Manuel Páez Terán

El activista murió en una marcha ambiental

“Manny era una persona amable”, informó el abogado de la familia REVELAN LA CAUSA DE MUERTE. Tras darse a conocer el fallecimiento de Manuel “Tortuguita” Páez Terán, el abogado de la familia reveló la verdad detrás del deceso. Mediante un comunicado de prensa, el hombre reveló la causa de muerte del activista y señaló la culpabilidad de la policía dentro de este fatal ataque que vivió en una marcha. Fue el pasado 18 de enero, cuando se dio a conocer que el activista ambiental, de 26 años de edad, había sido asesinado mientras se encontraba en una manifestación denominada “Cop City”, en Georgia. El joven, se encontraba dentro de una tienda de campaña y se negó a seguir las órdenes de la policía, lo que causó su muerte. DAN A CONOCER CAUSA DE MUERTE La muerte del hispano Manuel Esteban Páez Terán, marcó al estado de Georgia debido a las protestas que desató y la exigencia de justicia hacia las autoridades de Atlanta. El activista, de 26 años de edad, se encontraba protestando en un área boscosa cuando fue agredido por la policía. De acuerdo con la autopsia que presentó la familia, Páez Terán recibió alrededor de 13 disparos. “Una autopsia independiente mostró que Manuel Esteban Páez Terán, el activista asesinado el mes pasado cerca del sitio del centro de capacitación de seguridad pública planificado de Atlanta, recibió al menos 13 disparos de la policía”, informó el comunicado de prensa que compartió el abogado de la familia y citó el diario local The Atlanta Journal-Constitution (AJC).

¿Una agresión por parte de las autoridades? La autopsia independiente que mostró la familia, muestra el brutal ataque que obtuvo el activista ambiental al recibir 13 disparos por parte de las autoridades de Atlanta. La versión, no dista mucho de lo que la Oficina de Investigación de Georgia ofreció en el momento del incidente, pero donde se culpabiliza a Terán “por no seguir las órdenes”. En aquel momento, la policía señaló que, fue asesinado a tiros el miércoles 18 de enero, por la mañana, según la Oficina de Investigación de Georgia. Terán estaba dentro de una tienda de campaña en el bosque y no cumplió con las órdenes verbales de los agentes de la ley que intentaban despejar el área, según indicó la Oficina de Investigación de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) y citó The Associated Press.

“Era una persona amable” La madre de Manuel Páez Terán respondió a las interrogativas y señaló que su hijo era “una persona pacifista”. Al igual, recalcó que la policía de Atlanta no conversó con ella y no explicaron los motivos por los que sucedió el ataque en contra del defensor ambiental. En el comunicado, destaca que no cree la versión de que Manuel disparó en contra de un policía. “Manny era una persona amable que ayudaba a cualquiera que lo necesitara. Era pacifista. Dicen que le disparó a un policía. No lo creo. No entiendo por qué ni siquiera en privado nos explican lo que le pasó a nuestro hijo”, señaló Belkis Terán, madre de Manuel “Tortuguita” Páez en el comunicado de prensa y citó AJC.

¿Piden el apoyo de los habitantes? La familia de Terán en conjunto con su abogado, señalaron en el comunicado de prensa que se encuentran buscando informaicón adicional sobre la muerte del activista. También destacaron que se pide al GBI las imágenes de las cámaras corporales de la policía, para rectificar el supuesto disparo que brindó Manuel Páez al momento de su muerte. "Cualquier evidencia, incluso si es solo una grabación de audio, ayudará a la familia a reconstruir lo que sucedió la mañana del 18 de enero. Esta información es crítica y está siendo retenida", señaló la familia de Terán en el comunicado y citó AJC. De acuerdo con la información que revelaron, aún no se dio a conocer las imágenes de las bodycam.

Autopsia Manuel Páez Terán: ¿Niegan delito? Al momento de la muerte de Terán, los activistas han cuestionado la versión policial de los hechos y han pedido la publicación de las imágenes de la cámara del cuerpo de las fuerzas del orden, informó The Associated Press. También se detalló que la agencia dijo en un comunicado de prensa que no daría a conocer el nombre del policía involucrado en el tiroteo "porque la divulgación comprometería la seguridad contra actos criminales o terroristas debido a las represalias", informó la agencia The Associated Press.