Desvían vuelo con destino a México hacia Texas por una presunta amenaza

Un portavoz de la compañía destacó la prioridad de minimizar el impacto en los itinerarios de los pasajeros afectados.

Así como asegurar una pronta normalización de las operaciones.

Este incidente resalta la sensibilidad y el enfoque riguroso que las aerolíneas y las autoridades mantienen ante cualquier indicio de amenaza.

Aunque dichos eventos sean poco comunes, según detalló el medio de ‘CBS News‘.

A flight traveling from Minneapolis to Mazatlán was diverted to El Paso out of an abundance of caution, according to Sun Country Airlines. https://t.co/MdExJz1Bly

— El Paso Times (@elpasotimes) March 6, 2025