Reportan severos daños

Por su parte, el alcalde de Rolling Fork, Eldridge Walker, le dijo a los medios que no pudo salir de su casa dañada poco después del paso del tornado porque las líneas eléctricas estaban caídas. Dijo que los servicios de emergencia estaban tratando de llevar a las personas heridas a los hospitales. No supo de inmediato cuántas personas habían resultado heridas, según la Agencia The Associated Press.

Un exalcalde de Rolling Fork, Fred Miller, le dijo a la estación de televisión que un tornado voló las ventanas de la parte trasera de su casa. De igual manera, el cazador de tormentas Reed Timmer publicó en Twitter que Rolling Fork necesitaba personal de emergencia de inmediato y que se dirigía con los residentes heridos de la ciudad al hospital de Vicksburg. Archivado como: Destructivo tornado azota Mississippi