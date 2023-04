Aquí los mejores destinos para tu luna de miel gay

Después de que el matrimonio entre personas del mismo sexo se volviera legal, es obvio que hay celebración

Anímate con estos destinos

Aunque el matrimonio igualitario o matrimonio gay aún no es legal en todos los estados, la Luna de Miel sigue siendo un placer para todos. La buena noticia es que los destinos para disfrutarla realmente han evolucionado con los años. Hoy la tendencia es adaptar la luna de miel a la personalidad de la pareja que se casa, lo que es genial, y muchas parejas homosexuales están buscando un destino gay friendly para celebrar su amor.

Según David K.C., autor deLa guía completa para las bodas gays y lesbianas (Eng:The Complete Guide to Gay and Lesbian Weddings), “Algunas de las lunas de miel más memorables han sucedido enteramente en una habitación de hotel”, pero no dejes que eso te impida elegir un destino fantástico para tu luna de miel gay. Dicho esto, ¡aquí tienes nuestra lista de favoritos!

1. Tel Aviv, Israel

Obviamente es bonito, pero ¿sabías que fue nombrado “La ciudad más gay del planeta” por Gaycities.com en el 2012? Es un lugar animado para estas listas de destinos donde podrás ir de fiesta toda la noche y pasar tus días disfrutando en la playa o en algún punto histórico. Un consejo para este destino profesional: se debe degustar un manjar local conocido como “sabich”: berenjenas, huevos, patatas, verduras, humus y variedades de salsas secretas.

2. Sitges, España (a 20 km de Barcelona)

Anfitrión de la escena gay de España, Sitges está situado en la costa. Consejos: Fíjate en el Loros Hotel, que atiende específicamente a la comunidad gay.