“Daniella no cocinó las primeras dos semanas. Porque no quería meterse a la cocina con tanto mexicano. ¿Qué tiene es? Osvaldo cocinaba”, se puede leer en la imagen del video antes de escuchar lo que la de Venezuela estaba a punto de decir a sus compañeros originarios de España (Toni Costa), Argentina (Nacho Casano) y Perú (Laura Bozzo).

Ahora, en el video de TikTok se exhibe como se expresó de los mexicanos que estuvieron dentro del reality como Ivonne Montero, Salvador Zerboni, Natalia Alcocer, Mayeli Alonso, Brenda Zambrano, Rafael Nieves y ‘El Potro’: “El arroz es de hace cuatro días, la sopa hace 15 días, todo reciclado… Saben yo cuando sufrí con la comida, porque yo soy de hacer la comida, reciclar y todo eso, las primeras dos semanas fueron tan horribles por la alimentación brother… yo no me atrevía a meterme a la cocina con tanto mexicano… tanto mexicano…”, dijo despectivamente Daniella Navarro.

La gente ‘la entierra’ por sus palabras

Al escuchar semejante comentario dando a entender que a ella no le gustaba la manera de los mexicanos de cocinar o incluso hasta la comida, olvidando que estaba en México dentro de ‘La Casa de los Famosos 2’, la gente comentó: “Ok ya firmaste tu salida”, “Ya sacó boleto”, “Que gane un mexicano Zerboni o Ivonne”, “A mi también se me hizo un comentario despectivo y Nacho sólo se le quedó viendo”.

Y los ataques continuaron: “Siempre hace comentarios así, también en una ocasión mencionó que no le gustaba como cocinaba Mayeli porqué condimentaba mucho y usaba chile como en México”, “ahí está, más claro no puede ser!!! no se puede defender lo indefendible!!”, “ellos no soportan que gane un mexicano”, “Se mete con un mexicano, se mete con todos”, “Venezuela es un país muy bello pero hay de todo en la viña del señor, ella no nos representa lo entiendo perfecto”.