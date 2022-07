“Casinelli, tiene casa nueva”, declaró Tacher. “Se me hizo muchachos. Feliz de estar acá”, señaló Casinelli. “Todos los días vamos a estar haciendo ‘El minuto deportivo'”, informó el presentador. “Mira, la idea es ‘El minuto deportivo’, pero también traer esa parte del deporte… si usted está en casa y su hijo juega fútbol, baseball, que de repente usted no sabe bien los términos, no pasa nada. Aquí en Despierta América nos una el deporte”, señaló la venezolana.

Despierta América nueva conductora: ¿Reemplazará a Carlos Calderón?

Pero, parece ser que a la audiencia le sorprendió la entrada de Lindsay Casinelli al programa y algunos comenzaron a sospechar que podría ser “un reemplazo para Carlos Calderón”, así lo dieron a entender a través del video que compartió Despierta América, donde le dieron la bienvenida a la periodista de deportes. Otras personas la compararon con Francisca y dijeron que era un buen cambio de ‘aires’.

“¿Será que ya se notaron a Carlitos por su rollo? Burbo Lourdes ya se despidió, no duro nada”, “¡Qué bien! No importa que las pancha fans traten de hablar mal de ella como es clásico, ya sabemos que panchueca @francisca quiere ser única, pero no puede, ojalá le den más espacio y no solo deportes”, declararon los internautas. Archivado como: Despierta América nueva conductora