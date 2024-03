Despierta América hace anuncio que todos esperaban y confirma regreso

Piden regreso de Carlos Calderón

La respuesta de los comentarios ha sido muy sorprendente ya que han pedido que el conductor mexicano Carlos Calderón regrese al programa.

«lLeven a Carlitos, como él nadie lo hace mejor. Gracias», «¿y Carlos Calderón para cuándo regresa?», fueron alguos de los comentarios.

«Nunca será igual sin Carlos Calderón», «este programa no es lo que era, ahora es aburrido y ya no me gusta», continuaban comentando.

«Ya lo dejé de ver», «quiten a Alana y regresen a Carlitos», escribieron. VER VIDEO DE DEL ANUNCIO AQUÍ.