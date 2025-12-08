Se disparan los despidos en EE.UU.: más de 1 millón en 2025 ¿Qué pueden hacer los hispanos?
Publicado el 12/08/2025 a las 17:16
- Los despidos en Estados Unidos avanzan al ritmo más rápido desde la pandemia.
- Más de 1,17 millones de despidos acumulados en 2025.
- Los hispanos deben prepararse para un mercado laboral en transformación.
Los recortes de empleo continúan acelerándose en EE.UU., con más de un millón registrados en 2025, según datos de Challenger, Gray & Christmas.
Las empresas recortan personal por reestructuración, cierres de unidades, condiciones económicas y el avance de la IA. Este escenario golpea especialmente a trabajadores hispanos en sectores vulnerables como comercio, manufactura y servicios.
Aunque la incertidumbre crece, también surgen oportunidades para adaptarse, mejorar habilidades y buscar estabilidad en industrias en expansión.
Despidos en Estados Unidos alcanzan niveles récord
El informe revela que en noviembre se anunciaron 71.321 recortes, un aumento del 24 % frente al mismo mes del año anterior.
Aunque la cifra es menor a la de octubre, cuando los despidos superaron los 153.000, sigue siendo el noviembre más alto desde 2022, elevando el total acumulado del año a 1,17 millones.
Este es el octavo mes en que los despidos superan los del año anterior, confirmando una tendencia sostenida. Las razones principales incluyen:
- Reestructuración: 20.217 recortes en noviembre; 128.255 en 2025.
- Cierre de tiendas o departamentos: 17.140 en noviembre; 178.531 acumulados.
- Condiciones económicas y del mercado: 15.755 en noviembre; 245.086 en el año.
- Aranceles: 7.908 despidos en el año, 2.061 solo en noviembre.
El rol de la IA en la ola de recortes
La Inteligencia Artificial impulsó 6.280 recortes en noviembre y suma 54.694 en lo que va del año. Desde 2023, la IA ha provocado 71.683 anuncios de despidos, reflejando un cambio estructural en la forma en que operan las empresas.
Impacto en los latinos y cómo navegar las oportunidades laborales
Para muchos trabajadores hispanos, esta realidad implica riesgo de pérdida de empleo o reducción de ingresos.
Sin embargo, también abre nuevas oportunidades laborales en sectores que están contratando activamente, como salud, tecnología aplicada, logística y servicios especializados.
La automatización no elimina todos los trabajos: transforma tareas y exige nuevas habilidades. Los hispanos que inviertan en capacitación digital, ventas avanzadas, supervisión o servicio al cliente podrían mejorar su competitividad en el mercado laboral.
Además, la comunidad latina suele mostrar alta resiliencia y creatividad económica, lo que puede traducirse en emprendimientos, trabajo independiente o movilidad hacia sectores más estables.
Qué dicen los datos y el mercado
El informe subraya que los despidos responden a ajustes corporativos necesarios en un entorno económico incierto, con consumidores gastando menos y empresas reorganizando operaciones para reducir costos.
Consejos prácticos para enfrentar los recortes
✅ Fortalece tus habilidades
Aprende herramientas digitales, plataformas de IA y habilidades blandas difíciles de reemplazar.
✅ Revisa tus beneficios laborales
Conoce compensación, seguros disponibles y tus derechos en caso de separación. Si tu estatus migratorio depende del empleo, asesórate con tiempo.
✅ Protege tus finanzas personales
Ajusta gastos fijos, elimina servicios no esenciales y construye un fondo de emergencia, aun con aportes pequeños.
✅ Busca sectores que sí están contratando
Actualiza currículum y LinkedIn, participa en redes profesionales y orienta tu perfil hacia industrias con crecimiento.
Qué sigue
Con varios factores presionando a la economía, los recortes podrían continuar durante 2025.
Prepararse con habilidades actualizadas, finanzas ordenadas y una estrategia para moverse en el mercado laboral será clave para los hispanos que buscan estabilidad en medio del cambio.