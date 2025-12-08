Se disparan los despidos en EE.UU.: más de 1 millón en 2025 ¿Qué pueden hacer los hispanos?

Los despidos en Estados Unidos avanzan al ritmo más rápido desde la pandemia.

Más de 1,17 millones de despidos acumulados en 2025.

Los hispanos deben prepararse para un mercado laboral en transformación.

Los recortes de empleo continúan acelerándose en EE.UU., con más de un millón registrados en 2025, según datos de Challenger, Gray & Christmas.

Las empresas recortan personal por reestructuración, cierres de unidades, condiciones económicas y el avance de la IA. Este escenario golpea especialmente a trabajadores hispanos en sectores vulnerables como comercio, manufactura y servicios.

Aunque la incertidumbre crece, también surgen oportunidades para adaptarse, mejorar habilidades y buscar estabilidad en industrias en expansión.

Despidos en Estados Unidos alcanzan niveles récord

El informe revela que en noviembre se anunciaron 71.321 recortes, un aumento del 24 % frente al mismo mes del año anterior.

Aunque la cifra es menor a la de octubre, cuando los despidos superaron los 153.000, sigue siendo el noviembre más alto desde 2022, elevando el total acumulado del año a 1,17 millones.

Los anuncios de despidos en Estados Unidos 📉 registraron la cifra más alta desde 2020, con un total de 1,17 millones de recortes en lo que llevamos de año, tras un noviembre que sumó más de 70.000 bajas 📊, según un informe de la consultora especializada en empleo Challenger

Este es el octavo mes en que los despidos superan los del año anterior, confirmando una tendencia sostenida. Las razones principales incluyen:

Reestructuración: 20.217 recortes en noviembre; 128.255 en 2025.

Cierre de tiendas o departamentos: 17.140 en noviembre; 178.531 acumulados.

Condiciones económicas y del mercado: 15.755 en noviembre; 245.086 en el año.

Aranceles: 7.908 despidos en el año, 2.061 solo en noviembre.

El rol de la IA en la ola de recortes

La Inteligencia Artificial impulsó 6.280 recortes en noviembre y suma 54.694 en lo que va del año. Desde 2023, la IA ha provocado 71.683 anuncios de despidos, reflejando un cambio estructural en la forma en que operan las empresas.