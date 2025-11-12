Amazon anuncia recorte masivo de personal corporativo en Nueva York

Amazon recorta 700 empleos

Despidos afectan oficinas en Manhattan

Empresa busca más eficiencia

Segun informa USATODAY, Amazon confirmó el despido de casi 700 empleados corporativos con sede en la ciudad de Nueva York, como parte de una ola más amplia de recortes que afecta a casi 14,000 trabajadores en todo el mundo.

La medida forma parte de un proceso de reestructuración interna con el que la compañía busca reducir costos y mejorar su eficiencia operativa.

Según un informe presentado ante el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, la empresa despedirá a 660 empleados distribuidos en nueve oficinas ubicadas en la ciudad.

Los despidos más significativos se registrarán en el complejo Manhattan West y en su centro tecnológico de Manhattan.

Amazon justifica los despidos por reestructuración global

Amazon lays off almost 700 NYC-based corporate employees https://t.co/RuYECwJeux — Asbury Park Press (@AsburyParkPress) November 12, 2025



Los recortes fueron reportados inicialmente por Crain’s New York, que señaló que esta acción se enmarca dentro del plan global de la compañía para reestructurar divisiones y reducir niveles jerárquicos.

Un portavoz de Amazon confirmó la información en un comunicado enviado a USA TODAY, en el que reiteró que las notificaciones a los empleados se realizaron el 28 de octubre.

La empresa explicó que las medidas no se limitan a Nueva York, sino que forman parte de un proceso global que afecta a equipos de desarrollo tecnológico, experiencia del cliente y recursos humanos.

Amazon había incrementado significativamente su plantilla durante los años de confinamiento, cuando las compras en línea alcanzaron niveles históricos.