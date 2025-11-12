Amazon anuncia recorte masivo de personal corporativo en Nueva York
Publicado el 11/11/2025 a las 20:16
- Amazon recorta 700 empleos
- Despidos afectan oficinas en Manhattan
- Empresa busca más eficiencia
Segun informa USATODAY, Amazon confirmó el despido de casi 700 empleados corporativos con sede en la ciudad de Nueva York, como parte de una ola más amplia de recortes que afecta a casi 14,000 trabajadores en todo el mundo.
La medida forma parte de un proceso de reestructuración interna con el que la compañía busca reducir costos y mejorar su eficiencia operativa.
Según un informe presentado ante el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, la empresa despedirá a 660 empleados distribuidos en nueve oficinas ubicadas en la ciudad.
Los despidos más significativos se registrarán en el complejo Manhattan West y en su centro tecnológico de Manhattan.
Amazon justifica los despidos por reestructuración global
Amazon lays off almost 700 NYC-based corporate employees https://t.co/RuYECwJeux
— Asbury Park Press (@AsburyParkPress) November 12, 2025
Los recortes fueron reportados inicialmente por Crain’s New York, que señaló que esta acción se enmarca dentro del plan global de la compañía para reestructurar divisiones y reducir niveles jerárquicos.
Un portavoz de Amazon confirmó la información en un comunicado enviado a USA TODAY, en el que reiteró que las notificaciones a los empleados se realizaron el 28 de octubre.
La empresa explicó que las medidas no se limitan a Nueva York, sino que forman parte de un proceso global que afecta a equipos de desarrollo tecnológico, experiencia del cliente y recursos humanos.
Amazon había incrementado significativamente su plantilla durante los años de confinamiento, cuando las compras en línea alcanzaron niveles históricos.
Despidos en Amazon buscan mejorar la eficiencia
Beth Galetti, vicepresidenta senior de Experiencia del Personal y Tecnología de Amazon, explicó en un memorando interno que los recortes buscan “hacer que la empresa sea más ágil y eficiente”.
“Estamos convencidos de que necesitamos organizarnos de forma más ágil, con menos niveles jerárquicos y mayor responsabilidad”, afirmó Galetti.
Los despidos en Amazon permitirán concentrar recursos en áreas estratégicas con mayor impacto, fusionando departamentos y eliminando funciones duplicadas.
Los ajustes, según la ejecutiva, son parte de una transformación estructural para adaptarse a un entorno competitivo y en constante cambio.
Amazon ofrece compensación y apoyo laboral
Amazon aseguró que los trabajadores despedidos recibirán un preaviso de 90 días, además de una indemnización económica, un pago único para cubrir gastos médicos y acceso a programas de recolocación y capacitación gratuita.
“Además, ofrecemos servicios de apoyo laboral para ayudarles a encontrar su próximo empleo”, señaló la empresa.
Los programas de transición laboral incluirán asesoría personalizada y acceso a plataformas de formación en línea como parte de los beneficios postempleo.
La compañía insistió en que su prioridad sigue siendo apoyar a cada empleado afectado durante este proceso de cambio.
Reestructuración tecnológica y tendencia global en despidos
Aunque los despidos han generado preocupación en la industria tecnológica, Amazon no es la única compañía que ha optado por reducir su plantilla.
Empresas como Google, Meta y Microsoft también han ejecutado ajustes similares en los últimos meses, como respuesta a la presión económica global.
Los analistas destacan que esta tendencia refleja un cambio estructural en el sector tecnológico.
Con estos ajustes, Amazon intenta equilibrar su crecimiento futuro con la sostenibilidad financiera.