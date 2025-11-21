Verizon despedirá a más de 13.000 empleados
Publicado el 11/21/2025 a las 11:17
- Despidos de Verizon con más de 13.000 recortes
- El ajuste muestra la tensión del sector y la competencia creciente
- Las salidas se aplicarán según calendarios estatales y federales
Verizon anunció su mayor recorte laboral en la historia de la empresa, con más de 13.000 empleados afectados como parte de una estrategia para reducir costos y reorganizar su estructura.
El anuncio llega en un momento en que la compañía enfrenta menor crecimiento de clientes y una competencia más agresiva de operadores tradicionales y de empresas de cable.
El impacto será fuerte en la plantilla de gerencia no sindicalizada, que representa la mayoría de las posiciones afectadas.
Por qué avanzan los despidos de Verizon
La compañía indicó que convertirá 179 tiendas corporativas en franquicias y cerrará una tienda más como parte de su reestructuración, según indica Reuters.
- El memorándum interno reveló que los despidos de Verizon corresponden a alrededor del 20% de los 70.000 trabajadores de gerencia no sindicalizada y que no se enfocan en un área específica.
La razón principal: “limitaciones en la estructura de costos”.
Los recortes se aplicarán bajo los lineamientos de la Ley WARN, lo que implica avisos previos obligatorios de 60 días para despidos masivos.
Verizon anticipó que pagará entre 1.600 y 1.800 millones de dólares en indemnizaciones durante el cuarto trimestre, y que más del 80% de los empleados dejarán la empresa el próximo mes.
Este ajuste ya había sido sugerido por reportes anteriores que hablaban de hasta 15.000 posiciones en riesgo.
La mayor parte del impacto se observará en Estados Unidos, donde la empresa concentra sus operaciones más grandes.
El mercado laboral presiona: más recortes de personal
La compañía justificó que los recortes de personal responden al momento competitivo del sector.
Verizon enfrenta la disminución de nuevos suscriptores y ofertas más económicas de rivales tradicionales.
A ello se suma la entrada de operadoras de cable al mercado móvil, lo que ha fragmentado aún más la competencia.
- Como parte de la transición, Verizon creó un fondo de 20 millones de dólares para capacitar y apoyar a los empleados despedidos.
La empresa afirmó que estos recortes no están relacionados con el uso interno de inteligencia artificial, sino con la necesidad de reorganizar costos en un entorno de presión creciente.
Impacto para la comunidad latina en EE.UU.
Los hispanos que trabajan en telecomunicaciones, servicios corporativos o ventas podrían verse directamente afectados por estos despidos.
Muchos empleados latinos ocupan posiciones administrativas o de atención al cliente, áreas que suelen ser sensibles en procesos de reestructuración.
Además, los despidos masivos suelen extenderse a otras industrias.
- Cuando una empresa de gran tamaño reduce plantillas, el mercado laboral tiende a volverse más competitivo, afectando especialmente a familias latinas con ingresos dependientes de empleos estables.
- Para quienes buscan trabajo, este anuncio significa prepararse para mayor competencia, actualizar habilidades y aprovechar programas de reconversión laboral.
Qué dicen las fuentes
Schulman señaló en su memo que los despidos se deben a “limitaciones en la estructura de costos”.
El portavoz Kevin Israel explicó que los recortes alcanzan “aproximadamente al 20% de la gerencia no sindicalizada” y que no hay un área específica afectada.
Qué sigue
Verizon deberá asegurar que esta reestructuración no afecte la calidad del servicio, mientras intenta recuperar estabilidad financiera.
Los expertos anticipan que si la competencia se mantiene fuerte, el sector podría ver nuevos ajustes.
Para cientos de familias hispanas, el reto será adaptarse rápidamente, acceder a programas de apoyo laboral y buscar espacios en sectores más estables mientras la industria se reacomoda.