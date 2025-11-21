Verizon despedirá a más de 13.000 empleados

Despidos de Verizon con más de 13.000 recortes

El ajuste muestra la tensión del sector y la competencia creciente

Las salidas se aplicarán según calendarios estatales y federales

Verizon anunció su mayor recorte laboral en la historia de la empresa, con más de 13.000 empleados afectados como parte de una estrategia para reducir costos y reorganizar su estructura.

El anuncio llega en un momento en que la compañía enfrenta menor crecimiento de clientes y una competencia más agresiva de operadores tradicionales y de empresas de cable.

El impacto será fuerte en la plantilla de gerencia no sindicalizada, que representa la mayoría de las posiciones afectadas.

Por qué avanzan los despidos de Verizon

La compañía indicó que convertirá 179 tiendas corporativas en franquicias y cerrará una tienda más como parte de su reestructuración, según indica Reuters.

El memorándum interno reveló que los despidos de Verizon corresponden a alrededor del 20% de los 70.000 trabajadores de gerencia no sindicalizada y que no se enfocan en un área específica.

La razón principal: “limitaciones en la estructura de costos”.

Los recortes se aplicarán bajo los lineamientos de la Ley WARN, lo que implica avisos previos obligatorios de 60 días para despidos masivos.

Verizon anticipó que pagará entre 1.600 y 1.800 millones de dólares en indemnizaciones durante el cuarto trimestre, y que más del 80% de los empleados dejarán la empresa el próximo mes.

Este ajuste ya había sido sugerido por reportes anteriores que hablaban de hasta 15.000 posiciones en riesgo.

La mayor parte del impacto se observará en Estados Unidos, donde la empresa concentra sus operaciones más grandes.