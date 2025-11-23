Le pidió un saludo a Messi… y la despidieron

Una fan venezolana perdió su trabajo por un video con Messi. El video se volvió viral, pero ella no se arrepiente.

Yumara Salinas, trabajadora en el Kaseya Center de Miami, fue despedida tras grabar un video con Lionel Messi cuando el astro argentino asistió a un partido de los Miami Heat. El clip era para su esposo, fan del jugador.

En las imágenes, Messi aparece sonriente, creyendo que el saludo era para un niño, y se ríe cuando descubre que era para el esposo de Yumara. El video dura apenas 11 segundos, pero cambió por completo la vida de la mujer.

“No me arrepiento”

Vía Instagram, Yumara reveló que el clip le costó su empleo, pero no mostró remordimientos:

“El tiempo de Dios es perfecto… algo mejor vendrá”.

Reglas estrictas, consecuencias reales

Aunque Messi accedió con amabilidad, la empresa para la que Yumara trabajaba consideró que violó normas internas al grabar al jugador en un área de trabajo. No hubo marcha atrás.

Un recuerdo eterno, aunque costoso

Para Yumara, el despido valió la pena si eso significaba cumplir el sueño de su esposo: tener un saludo personalizado del mejor jugador del mundo.

