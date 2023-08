Despiden a mesero que expuso a Ángela Aguilar con su propina

Por su parte, el mesero, cuya identidad aún no ha sido revelada, decidió registrar y compartir su percepción de la propina que dejaron los Aguilar en la cuenta de 154.45 dólares.

Mesero rompe el silencio

En otro de sus videos de TikTok, el mesero compartió que fue despedido debido a que expuso a Ángela Aguilar y a su familia por la propina que le dieron.

«No quería hablar de esto, pero voy hablar, hace unos días subí un video, donde no dije nada que no era cierto, dejaron 20 dólares de propina y eso no les gustó a ellos», comienza diciendo.

«Comparto este video por que quiero que se haga justicia, no es justo que te van a correr por algo que es verdad», agrega el joven en su redes.

«Si hubiera echado mentiras pues tienen razón, tengo el video original, tengo las fotos del recibo de cuanto dejaron ellos de propina, entonces me despidieron solo por eso», dice.