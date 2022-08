Defienden al agente

De acuerdo con la versión de los padres de familia, Arredondo fue criticado por no ordenar a los oficiales que actuaran antes. El coronel Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que Arredondo estaba a cargo de la respuesta policial al ataque. Cabe mencionar que Arredondo no estuvo presente con su trabajo en riesgo.

Antes de iniciar la junta en la escuela de Uvalde, el abogado de Pete Arrendondo, emitió una carta en la cual equivale a la defensa del jefe del ahora ex jefe de la policía, defendiendo las acciones el pasado mes de mayo. En la carta culpó por no tomar el mando y perder el tiempo buscando las llaves de una puerta que probablemente no estaba cerrada con llave, sino un oficial valiente cuyas decisiones sensatas salvaron la vida de otros estudiantes. Archivado como: Despiden jefe policía Uvalde