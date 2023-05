Sin embargo, la noticia de que Jorge Van Rankin ya no estará más en el programa, desconcertó a muchos, y es que ayer por la noche, el conductor se pronunció ante los hechos, realizando un video en su cuenta de Instagram en el cuál, reveló que el día de hoy hablaría sobre todo el tema extendido.

El presentador mexicano de 59 años, se pronunció ante esta inesperada noticia a través de sus redes sociales, en donde mostró su descontento y aseguró que el día de hoy, revelara todo lo que ocurrió, sin embargo recalcó no tener idea del porque simplemente lo despidieron.

Sin embargo, inmediatamente se fue a la yugular con el tema de su despido del programa, algo que muchos no esperaban escuchar: "Mañana no se pierdan, voy a hacer un live de mi salida de Miembros al aire, y explicar el por qué, el cómo, o la decisión de la forma en que hicieron las cosas", reveló furioso.

“Mañana hablaré con ustedes de todo este tema, de mi salida de Miembros al aire, estaré uno o dos capítulos que ya grabé, y ya después cualquier queja con Damián y con los de Unicable, pero ya no estaré más por una decisión que ni yo sé”, le dijo a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

“Se me hace un poquito desagradable, pues me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación después de catorce años”, complementó. También aseguró también que éste martes 2 de mayo, hará un live en Instagram hablando extensamente sobre éste tema, el cual lo tomó completamente desprevenido. Y es que hay que recordar que Jorge era parte fundamental del programa por sus chismes y sarcasmo que lo ha caracterizado siempre.

Despiden al Burro Van Rankin de Miembros al Aire: Asegura que tiene más oportunidades de trabajo

Sin embargo, para finalizar el video el conductor resaltó que no carece de oportunidades de trabajo, pues su larga trayectoria lo ha hecho cultivar muy buenas oportunidades. “No me molesta, no es mala onda, ni como dicen por ahí ‘sin Yolanda Maricarmen’, dijo.

"No lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo, tengo invitaciones a hacer otras cosas, pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace catorce años y que te digan adiós quién sabe por qué y que no te den la cara ni te contesten está fuerte", reveló el comediante mexicano de 59 años (PUEDE HACER CLIC AQUÍ PARA VER EL VIDEO).