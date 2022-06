Aunque no aclaró la razón de su renuncia al programa, si señaló que acordó con la compañía que era momento de salir del programa y embarcarse en nuevos proyectos. Texeira, señaló que no fue una despedida triste, y aunque no esté en el programa, no significa que termina saliendo de Telemundo. Él, señaló que seguirá participando en nuevos proyectos.

¿Tiene proyectos a la vista?

El conductor expresó que vienen nuevos proyectos, aunque no reveló que es lo que le espera dentro de la compañía de Telemundo. Antonio Texeira, señaló que cada cambio que está realizando es por la llegada de grandes oportunidades que le dan la ventaja de seguir creciendo en el ámbito profesional, donde desempeñará su papel de periodista. Él, recalcó que siempre se sintió contento de estar frente al programa de Al Rojo Vivo.

“Vienen nuevos horizontes, por ahí, por el fondo. La vida me sigue presentando grandes oportunidades para seguir creciendo como lo que soy, periodista. Les confieso que en todo este tiempo he sido feliz, he producido endorfinas a borbotones. He reído, he llorado, he bailado -yo bailando- me he puesto muy serio, porque hay situaciones que lo requieren y he conocido a periodistas auténticos.”, expresó el periodista.