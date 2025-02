Despiden a trabajador de Little Caesars que colocó letrero amenazando en llamar al ICE

Y subrayó que la decisión de colocarlo fue exclusiva del operador de la tienda, sin estar alineada con las políticas corporativas.

‘Telemundo Atlanta’, informó posteriormente que el gerente responsable de la colocación del letrero fue despedido como consecuencia directa de este incidente.

Un portavoz de la empresa reafirmó que estas acciones no reflejan los valores ni las políticas de Little Caesars.

Asegurando que la compañía no tolera ninguna forma de discriminación o intimidación hacia sus clientes.

A take-out Little Caesars location on Stone Mountain Highway has put a sign on their door that says «No eating or loitering in the store. Any suspicious activity will be reported to ICE.” pic.twitter.com/y0l4ZSdoCm

— Everything Georgia (@GAFollowers) February 7, 2025